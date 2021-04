U Kazalištu Kerempuh u srijedu navečer upriličen je prvi regionalni ciklus izbora Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije.

Za Miss Supranational izabrana je Marinela Grljušić, prva pratilja je Erika Kalanj Matković, a druga Lorena Farkač.

Ovaj događaj ugostio je i posebne gošće kao što su Miss Supranational Hrvatske za 2017. Eni Šukunda, 2019. Helena Krnetić te aktualna Miss Supranational Hrvatske 2020. Nina Bojanović.

Eni Šukunda privukla je najviše pažnje među misicama, a pojavila se u dugoj plavoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom. Ovo je Eni prvo javno pojavljivanje nakon povratka iz Turske u koju je otišla kako bi si napravila 'novo lice'.

Naime, bivša missica nedavno je na svom Instagramu objavila snimku iz turske klinike na kojoj je pokazala da je s estetskim korekcijama otišla korak dalje. Napravila si je mačje oči, nos, usne i grudi.

Nikakav problem s ovom promjenom nema Sanja Bjedov, vlasnica izbora za Miss Supranational.

- Eni voli imati tako malo jača istetovirana usta, ali uzmite u obzir da se Eni bazno uvijek svima sviđala, sada je već mlada žena u 31. godini života. Ona nema 18, 19, 20, pa da za to mora pitati dozvolu roditelja, i onda ako ona voli takva punija usta i ako joj to dobro stoji, to je njen osobni ukus i mi nemamo ništa protiv - komentirala je Sanja.

Ovo nije prvi put da je bivša missica posjetila estetskog kirurga, a uspoređujući fotke prije i poslije čini se kako se totalno promijenila.

Na kraju je ipak najbitnije da je ona zadovoljna sama sa sobom.