DVA RAZLIČITA SVIJETA

Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Profimedia/instagram

Dok Laura istražuje Alicante, nova Miss Universe, Fátima Bosch, prolazi kroz potpuno drukčije iskustvo. Odgovara na glasine koje je prate od pobjede na svjetskom izboru

Tek što se vratila iz Tajlanda, gdje je na izboru ljepote ostvarila plasman u Top 30 među svjetskim ljepoticama, Laura Gnjatović (24) ponovno leti. Ovih dana javila se iz sunčanog Alicantea, a sudeći po fotografijama, čini se kao da joj je Španjolska sjajno sjela.

- Zašto svi govore 'hasta luego' kad ja planiram ostati zauvijek? - objavila je lijepa Zadranka, danas s dubrovačkom adresom. U ležernoj sportskoj kombinaciji, okružena palmama, Laura je uživala u toploj španjolskoj svakodnevici.

Foto: Instagram

Dok Laura istražuje Alicante, nova Miss Universe, Fátima Bosch, prolazi kroz potpuno drukčije iskustvo. Nakon što je proglašena Miss Universe, našla se u središtu mnogih rasprava i optužbi. Sve je zapravo počelo mnogo ranije, na početku natjecanja. Tad je tajlandski poduzetnik i izvršni direktor izbora, Nawat Itsaragrisil, javno prozvao Bosch zbog navodnog neispunjavanja promotivnih obveza. Tijekom obraćanja natjecateljicama prekinuo ju je, nazvao 'glupom' i zatražio od osiguranja da je udalji s događaja. 

DOŠLA IZ TAJLANDA FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure
FOTO Koliko emocija na jednom mjestu! Pogledajte kako je izgledao doček misice Laure

Taj je trenutak izazvao šok među djevojkama, a nekoliko njih, uključujući prošlogodišnju Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig, demonstrativno je napustilo prostoriju u znak protesta. Nakon što je proglašena za Miss Universe, pojavila se još jedna teza, da je krunu navodno dobila zbog svojeg 'prkosa' i istupa na početku natjecanja. Bosch je to jasno odbacila. 

- Ne. Uložila sam isti napor kao sve sudionice izbora, zaslužila sam to - rekla je u intervjuu za emisiju 'Nightline'.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Bila je jednako izravna i kad su je pitali o glasinama da razmišlja o odricanju od titule: 'Naravno da ne. Nikad se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, manekenstva ili traženja muža'. 

OSTALO

