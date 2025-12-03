Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune

Tek što se vratila iz Tajlanda, gdje je na izboru ljepote ostvarila plasman u Top 30 među svjetskim ljepoticama, Laura Gnjatović (24) ponovno leti. Ovih dana javila se iz sunčanog Alicantea, a sudeći po fotografijama, čini se kao da joj je Španjolska sjajno sjela.

- Zašto svi govore 'hasta luego' kad ja planiram ostati zauvijek? - objavila je lijepa Zadranka, danas s dubrovačkom adresom. U ležernoj sportskoj kombinaciji, okružena palmama, Laura je uživala u toploj španjolskoj svakodnevici.

Foto: Instagram

Dok Laura istražuje Alicante, nova Miss Universe, Fátima Bosch, prolazi kroz potpuno drukčije iskustvo. Nakon što je proglašena Miss Universe, našla se u središtu mnogih rasprava i optužbi. Sve je zapravo počelo mnogo ranije, na početku natjecanja. Tad je tajlandski poduzetnik i izvršni direktor izbora, Nawat Itsaragrisil, javno prozvao Bosch zbog navodnog neispunjavanja promotivnih obveza. Tijekom obraćanja natjecateljicama prekinuo ju je, nazvao 'glupom' i zatražio od osiguranja da je udalji s događaja.

Taj je trenutak izazvao šok među djevojkama, a nekoliko njih, uključujući prošlogodišnju Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig, demonstrativno je napustilo prostoriju u znak protesta. Nakon što je proglašena za Miss Universe, pojavila se još jedna teza, da je krunu navodno dobila zbog svojeg 'prkosa' i istupa na početku natjecanja. Bosch je to jasno odbacila.

- Ne. Uložila sam isti napor kao sve sudionice izbora, zaslužila sam to - rekla je u intervjuu za emisiju 'Nightline'.

Foto: Chalinee Thirasupa

Bila je jednako izravna i kad su je pitali o glasinama da razmišlja o odricanju od titule: 'Naravno da ne. Nikad se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, manekenstva ili traženja muža'.