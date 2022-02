Riječka pjevačica Martina Vrbos (37) već neko vrijeme živi u Srbiji sa suprugom Bogoljubom Vidakovićem. Gledatelji ispred malih ekrana mogli su je gledati u popularnoj srpskoj emisiji 'Ami G Show'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, bila je u društvu premijerke Ane Brnabić (46), a Vrbos se gostovanjem u emisiji pohvalila i na društvenim mrežama. Tijekom emisije riječka pjevačica prokomentirala je srpskog predsjednika, Aleksandra Vučića (51).

- Sumanuto sam zbog pandemije gledala vijesti i pratila sam sve beskrajno i tu se stalno pojavljivao predsjednik Vučić, kojeg prije nisam doživljavala. Gledala sam svoja posla. I tako sam gledala i pomislila: ‘O Bože, kako je on meni super’. Suprug i ja uvijek gledamo i on me zove; ‘evo ti ga, tvoj Vučić’. Ljepota se kod mene ne definira izgledom - rekla je.

- Volim stabilnost i takav mi je bio osjećaj kada sam njega gledala. On je meni jedan od trenutačno najzgodnijih Srba - nadodala je Vrbos.

Također je progovorila o borbi s kilogramima te otkrila da je uspjela smršavjeti više od 50 kilograma.

- Vjerovali ili ne, imala sam 120 kilograma. Možete li zamisliti kakav sam bila lik s takvom kilažom? Sva nešto vesela, kao simpatična, debela, a hoću umrijeti. Cijela ta borba me je promijenila. Ja sam za sedam mjeseci spala na 68 kilograma, ispravila sam zube, operirala sam grudi jer sve je nekako bilo katastrofa. Sada sam baš zadovoljna - za kraj je zaključila riječka pjevačica.