SRETNE VIJESTI

Naša poznata influencerica rodila četvrto dijete: 'Kakav strah, opisati vam ne mogu'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram

Matea Vanjorek na Instagramu je objavila kako je na svijet stigao maleni Marlon, njeno četvrto dijete. Iako su i mama i beba dobro, u jednom trenutku nije sve išlo po planu...

Poznata hrvatska influencerica i obiteljska vloggerica Matea Vanjorek, na društvenim mrežama poznatija kao "Teta Matea", podijelila je sretnu, ali i dramatičnu vijest sa svojim brojnim pratiteljima.

U četvrtak, 18. prosinca, na svijet je donijela svoje četvrto dijete, sina Marlona, no put do sretnog trenutka bio je ispunjen neizvjesnošću i strahom, o čemu je iskreno progovorila u emotivnoj objavi na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram/Matea Vanjorek

"Bilo je jako stresno. Došli na ctg, a beba bez baš nekih znakova, kakav strah opisati vam ne mogu. Hitan carski i na kraju sve dobrooo. Bože, hvala ti", napisala je u objavi. Na kraju je otkrila i ime sina: "Stigla je naša bebica. MARLON (Joshua) - 18.12".

Vijest o dolasku prinove s veseljem su dočekali njeni pratitelji na Instagramu, a malenog bracu kod kuće ga s nestrpljenjem iščekuju tata Mario te brat i sestre Ellen, Raul i Nicolas. Cijela trudnoća bila je pomno praćena na njezinim profilima, a da je uzbuđenje u obitelji bilo na vrhuncu, svjedoči i potez supruga Marija koji je samo nekoliko dana prije poroda, 13. prosinca, istetovirao ime novog sina. 

Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a u komentarima su se nizale čestitke i poruke podrške. "Čestitam mama, bravo", "Čestitke od srca", "Čestitam!" i slično.

EUFORIJA U OBITELJI 'Hrvatski Kardashiani' objavili spol prinove: Dim je otkrio sve!
'Hrvatski Kardashiani' objavili spol prinove: Dim je otkrio sve!

