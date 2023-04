Naše misice od 1997. do 2022.: Renata Lovrinčević Buljan danas izgleda potpuno drugačije...

U prijašnja doba žene su bile atraktivnije, posebne. Sada je svaka ista, takve žele biti, komentiralo se na društvenim mrežama nakon što je izašla vijest da je krenula borba za titulu Miss Universe Hrvatske. Tim povodom 'zavirili' smo u prošlost ovog izbora ljepote koji je dug 27 godina, koji je uz Miss Hrvatske za Miss World, u Hrvatskoj i jedini licencirani izbor sa svjetskom poviješću.

Devedesetih godina potpuno je bilo nezamislivo dopunjavati ljepotu ekstenzijama, umjetnim trepavicama, provlačiti fotografije kroz razne filtere i promovirati se na društvenim mrežama. Vladao je prototip istinske, prirodne ljepote gdje je do izražaja dolazila osobnost svake od djevojaka. Nije bilo Instagrama, uređivanja fotografija, jedino važno je bilo istaknuti se ponaosob onim faktorom X.

Foto: Andrew Winning

Što se do danas promijenilo? Što je izbor sad u odnosu na rane dvijetisućite godine? Koliko se natjecanje mijenjalo kroz desetljeća do dandanas? Ovaj najvažniji izbor u Hrvatskoj ostavlja bez daha i dalje, barem kad su pobjednice u pitanju. Izbor se u našoj zemlji održava od 1997. godine u besprijekornoj organizaciji Vladimira i Marije Kraljević.

Od tada do danas mnogo se toga promijenilo jer izbor za Miss Universe odavno nije izbor samo za najljepšu djevojku na svijetu. Na svjetskom izboru te uspješne mlade žene znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i cijenjene su u svojim zemljama. Na njihovim platformama ih prate na stotine tisuća ljudi jer one zagovaraju ispravne vrijednosti radeći na projektima s pozitivnim promjenama. Svojim djelovanjem daju pravi razlog zašto su baš one odabrane kao glasnogovornice i ambasadorice svojih zemalja. Upravo one promiču i iniciraju nužne promjene u društvu i mladeži.

Miss Universe postoji kako bi se zagovarala pozitivna budućnost vođena ženama s hrabrošću i inspiracijom da pomaknu granice mogućeg. Naše ljepotice to i čine svojim uspješnim karijerama u različitim branšama. Svjesne su da je znanje također ulaznica u visoko društvo stoga su gotovo sve od njih završila fakultete ili studij privode kraju. Neke naše ljepotice su uspješne u vlastitom biznisu i vode svoje tvrtke. Većina njih dobro je poznata hrvatskoj javnosti no prisjetimo se svih naših dosadašnjih missica.

1997. Kristina Čerina, Split

1998. Ivana Gržetić, Dubrovnik

Foto: Miss Universe Hrvatska

1999. Marijana Kužina, Šibenik

Foto: Miss Universe Hrvatska

2000. Renata Lovrinčević, Split

Foto: Miss Universe Hrvatska

2001. Maja Cecić-Vidoš, Rijeka

Foto: Miss Universe Hrvatska

2002. Ivana Paris, Pazin

Foto: Miss Universe Hrvatska

2003. Ivana Delač, Rijeka

Foto: PATRICK PRATHER

2004. Marijana Rupčić, Nuštar

Foto: Miss Universe Hrvatska

2005. Jelena Glišić, Plaški

Foto: Miss Universe Hrvatska

2006. Biljana Mančić, Split

Foto: Miss Universe Hrvatska

2007. Jelena Maroš, Split

Foto: Miss Universe Hrvatska

2008. Snježana Lončarević, Zagreb

Foto: Armando Flores

2009. Sarah Ćosić, Split

Foto: Matt Petit

2010. Lana Obad, Zagreb

Foto: Miss Universe Hrvatska

2011. Natalija Prica, Zagreb

Foto: Miss Universe Hrvatska

2012. Elizabeta Burg, Vrbanja

Foto: Miss Universe Hrvatska

2013. Melita Fabečić, Zagreb

Foto: Miss Universe Hrvatska

2014. Ivana Mišura, Zagreb

Foto: Miss Universe Hrvatska

2015. Barbara Ljiljak, Split (zbog ozljede, na izbor je išla Mirta Laura Kuštan)

Foto: Miss Universe Hrvatska

2016. Barbara Filipović, Zagreb

Foto: Miss Universe Hrvatska

2017. Shanaelle Petty, Slavonski Brod

Foto: Miss Universe Hrvatska

2018. Mia Pojatina, Nova Gradiška

Foto: Miss Universe Hrvatska

2019. Mia Rkman, Korčula

Foto: Miss Universe Hrvatska

2020. Mirna Naiia Marić, Zadar

Foto: Miss Universe Hrvatska

2021. Ora Antonia Ivanišević, Dubrovnik

Foto: Miss Universe Hrvatska

2022. Arijana Podgajski, Krapina

Foto: Miss Universe Hrvatska

2023. - doznat će se 3.5.2023.

