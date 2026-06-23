Naši glazbenici ponovno uz Vatrene: Poruke podrške poslali Parni valjak, Škoro, Kedžo...

Dok hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj put na Svjetskom nogometnom prvenstvu, podrške Vatrenima stižu sa svih strana. Uoči nove utakmice riječi ohrabrenja i podrške odlučili su poslati i brojni izvođači Croatia Recordsa.

Video poruke dostupne su na službenim društvenim mrežama Croatia Recordsa (Instagram / Facebook), gdje izvođači pozivaju navijače da budu uz reprezentaciju.

Za sve koji žele upotpuniti navijačku atmosferu, Croatia Records pripremila je i posebnu playlistu najvećih domaćih navijačkih pjesama. Na njoj se nalaze hitovi poput Ako ne znaš šta je bilo, Zastava, Moja domovina, Poljubi zemlju, Tamo gdje sam rođen, Vatreni zmajevi i brojni drugi glazbeni klasici koji već godinama prate najveće uspjehe hrvatskog sporta.

Diskografska kuća Croatia Records pripremila je i specijalnu limitiranu kolekciju povodom Svjetskog prvenstva. Unisex majice dostupne su u crvenoj i bijeloj boji te donose stihove navijačkih pjesama koje zna cijela Hrvatska.

Na leđima se nalaze legendarni stihovi koji bude emocije i zajedništvo, dok je na prednjoj strani Croatia Records logo posebno kreiran za Svjetsko prvenstvo.