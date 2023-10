Naši rokeri 87-e: Aki s brčićima, a Houra dodaje magičnu trzalicu

Kopao je snimatelj Miroslav Zadro malo po svojoj arhivi i pronašao te 1987. godine veliki događaj u Domu sportova, Zg rock forces.

'Živjelo se za koncerte, izložbe, promocije'

- Radio je to Aco Kostadinov, bio je to velik događaj. Ali tad je Zagreb bio takav, to su bili veliki događaji i tad su ljudi tamo dolazili. Živjelo se tad za koncerte, izložbe, promocije, to su bili društveni događaji - rekao nam je autor fotografija Miroslav Zadro.

Foto: Miroslav Zadro

Nastupali su tad Prljavo kazalište, Parni valjak, Psihomodo pop, Film... Bila je sjajna atmosfera, govori nam Zadro, a u prilogu ima i sjajne fotografije.

Foto: Miroslav Zadro

Aki je 'ukrašen' brčićima, veže tenisice u garderobi

Aki Rahimovski, koji je preminuo početkom 2022. godine, 'ukrašen' brčićima, veže tenisice u garderobi, Husein Hasanefendić naslonjen na radijator, a Jajo Houra dodaje trzalicu kolegi Damiru Molnaru iz Patrole, uz natpis 'dodavanje čarobne trzalice'...

- U to vrijeme svima su dosadile fotografije s pozornice, pa sam otišao među njih. I ispalo je super - dodao je Zadro.