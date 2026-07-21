Nasmijavao je milijune, ali je u sebi vodio najtežu bitku: Tužna priča glumca Robina Williamsa

Robin Williams rođen je 21. srpnja 1951. godine u Chicagu kao jedino dijete Roberta Fitzgeralda Williamsa, menadžera tvrtke Ford Motor Company, i Laurie McLaurin, nekadašnje manekenke i glumice. Odrastao je u imućnoj obitelji, no unatoč materijalnom blagostanju često je bio usamljen. Roditelji su zbog poslovnih obveza provodili malo vremena s njim pa je najveći dio djetinjstva proveo u društvu kućnog osoblja. Bio je povučen dječak koji je teško sklapao prijateljstva, a često je bio i žrtva vršnjačkog nasilja. Upravo je tada otkrio da humor može biti njegov obrambeni mehanizam. Inspiraciju je pronalazio u majčinoj duhovitosti te je razvijao talent koji je kasnije obilježio njegovu karijeru.

Nakon što se njegova obitelj preselila u Kaliforniju 1967. godine pohađao je srednju školu Redwood High, gdje se pridružio dramskoj skupini. Ondje je prvi put ozbiljnije pokazao svoj glumački talent i stekao popularnost među vršnjacima. Nakon srednje škole studirao je na Claremont Men's Collegeu i College of Marinu, a potom je upisao prestižnu školu Juilliard u New Yorku. Tamo je upoznao Christophera Reevea, buduću zvijezdu filma "Superman", s kojim je razvio dugogodišnje prijateljstvo.

Proboj na tržište i borba s ovisnostima

Po završetku školovanja Williams se posvetio stand-up komediji, a nastupao je u San Franciscu i Los Angelesu. Njegovi nastupi brzo su privukli pažnju zahvaljujući nevjerojatnoj improvizaciji i brzini razmišljanja. Prve televizijske uloge ostvario je u emisijama "The Richard Pryor Show", "Laugh-In" i "Eight Is Enough", no pravi proboj dogodio se kada je utjelovio simpatičnog izvanzemaljca Morka. Lik se prvi put pojavio u seriji Happy Days, a zbog velikog interesa publike dobio je vlastitu seriju "Mork & Mindy", koja se prikazivala od 1978. do 1982. godine i Williamsa pretvorila u nacionalnu zvijezdu.

Foto: Allan S. Adler

Ubrzo je ostvario i filmsku karijeru. Prvu glavnu ulogu imao je u filmu "Popeye" redatelja Roberta Altmana 1980. godine. Tijekom osamdesetih dokazao je kako nije samo vrhunski komičar nego i iznimno talentiran dramski glumac. U filmovima "The World According to Garp" i "Moscow on the Hudson" pokazao je širinu njegova glumačkog raspona, dok su mu uloge radijskog voditelja Adriana Cronauera u filmu "Good Morning, Vietnam" i profesora Johna Keatinga u klasiku "Dead Poets Society" donijele nominacije za Oscara.

Paralelno s profesionalnim uspjesima, Williams se borio s ovisnošću o alkoholu i drogama. Problemi su započeli još tijekom snimanja serije "Mork & Mindy", a pratili su ga više od dva desetljeća. Unatoč tome, nastavio je nizati uspješne uloge.

- Otišao sam na rehabilitaciju u vinsku regiju, tek toliko da si ostavim otvorene mogućnosti - rekao je za Time slavni glumac kroz šalu.

Devedesete godine bile su posebno plodno razdoblje njegove karijere. Glumio je uz Roberta De Nira u filmu Awakenings, ponovno bio nominiran za Oscara zahvaljujući ulozi u filmu "The Fisher King", a publika ga je obožavala u obiteljskim hitovima poput "Hook", "Aladdin", "Mrs. Doubtfire", "Jumanji" i "Flubber".

Robin Williams dies age 63 | Foto: Starmax/Press Association/PIXSELL

Vrhunac priznanja stigao je 1998. godine kada je osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca za nezaboravnu ulogu psihologa Seana Maguirea u filmu "Good Will Hunting". Njegov nastup ostao je jedan od najupečatljivijih u povijesti moderne kinematografije, a film je lansirao karijere Matta Damona i Bena Afflecka.

- Mislim da je sama slava svojevrsna droga. Kada nestane, prolazite kroz apstinenciju jer dolazi u valovima - rekao je Williams jednom prilikom za Time.

Williams nije želio ostati zarobljen u komičnim ulogama pa se okušao i u mračnijim psihološkim dramama. U filmovima "One Hour Photo", "Insomnia" i "The Night Listener" pokazao je potpuno drukčiju stranu svoga glumačkog talenta.

Buran privatni život

Njegov privatni život bio je jednako buran kao i profesionalni. Ženio se tri puta te je imao troje djece, Zacha, Zeldu i Codyja. Prvi brak s Valerie Velardi završio je razvodom, nakon čega se oženio Marshom Garces, bivšom dadiljom svog sina. Ni taj brak nije potrajao, a 2011. godine oženio je umjetnicu Susan Schneider, s kojom je ostao do kraja života.

Osim glume, Williams je bio poznat po humanitarnom radu. Godinama je sudjelovao u akcijama organizacije Comic Relief, zajedno s Billyjem Crystalom i Whoopi Goldberg, a pomagao je prikupljanju više od 80 milijuna dolara za beskućnike u SAD-u. Podržavao je i brojne druge humanitarne organizacije, uključujući LiveStrong Foundation, Christopher & Dana Reeve Foundation te St. Jude Children's Research Hospital.

Robin Williams dies age 63 | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Iako je publika vjerovala da je riječ o čovjeku koji neprestano širi radost, Williams se posljednjih godina života suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Uz depresiju i anksioznost, kasnije je otkriveno da je bolovao od Lewyjeve tjelesne demencije, progresivne bolesti mozga koja često uzrokuje promjene raspoloženja, halucinacije i poremećaje kretanja. U početku se vjerovalo da boluje od Parkinsonove bolesti, no obdukcija je pokazala kako je pravi uzrok njegovih simptoma bila upravo ta teška neurodegenerativna bolest.

Dana 11. kolovoza 2014. godine Robin Williams pronađen je mrtav u svom domu u Kaliforniji u 63. godini života. Vijest je šokirala svijet, a milijuni obožavatelja, kolega i prijatelja oprostili su se od čovjeka koji je desetljećima unosio smijeh u njihove živote. Njegova supruga Susan Schneider kasnije je izjavila kako je bolest protiv koje se borio bila mnogo teža nego što je itko tada mogao zamisliti.

Nakon njegove smrti objavljeno je nekoliko filmova koje je završio prije odlaska, među kojima su "Night at the Museum: Secret of the Tomb" i "Boulevard". Prema procjenama časopisa Forbes, iza sebe je ostavio imovinu vrijednu oko 100 milijuna američkih dolara. Također je pravno zaštitio svoje ime, glas, fotografiju i potpis od komercijalne uporabe tijekom 25 godina nakon smrti.