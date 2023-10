Nastala pomutnja na farmi kod Miroslava zbog Gabrijele: Zašto je ona meni poslala te poruke?

Farmer Miroslav ugostio je kandidatkinje Jasminu, Draganu i Perku koje su se osjećale odlično nakon prve noći kod njega. Djevojke su uživale u kavi i plesu, a farmer je čistio staju.

Foto: RTL

- Meni je bitno da između cura, naravno, nema trzavica. Mislim da imaju dobar i korektan odnos - rekao je Mislav. Jasmina je ispričala da su se zabavljale jer je Dragana slavila rođendan.

Mislav se potom vratio iz staje i čestitao rođendan Dragani, a svi su se onda zajedno nastavili zabavljati. Dragana je otkrila i svoju želju za rođendan.

- Poželjela sam si dosta zdravlja, sreće i novca - rekla je Dragana. Tijekom zabave je Jasmina izrecitirala svoju pjesmu, koja se Miroslavu svidjela, a i nasmijala.

Foto: RTL

- Ja sam je namjerno stavila ujutro da recitira jednu pjesmicu jer znam da to voli. Jedna, druga, ali to je krenulo deset. I namjerno sam je pustila da vidim dokle ide - komentirala je Dragana. 'Miroslavu se sve to svidjelo. Bio je impresioniran', rekla je Jasmina, a Perka dodala kako je njoj to za spavanje.

Foto: RTL

Međutim, njihova zabava nije dugo trajala. Perka je curama ispričala da se farmer dopisuje s nekom ženom te da se s njom dogovara za sastanak uživo. Onda je Dragana pročitala Gabrijeline poruke, djevojke koja je na Ivanovoj farmi.

- Dragani se javila Gabi. To nas je sve iznenadilo - istaknula je Jasmina.

- Ne shvaćam. Zašto ona meni šalje te poruke - rekla je Dragana.