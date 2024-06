Našu glumicu proglasili jednom od najljepših na svijetu: Sad je oduševila fotkom bez šminke...

Hrvatska glumica Sanja Vejnović (62) je u petak objavila fotografiju s probe za predstavu Ero s onoga svijeta, s kojom će večeras uz kolege otvoriti Međunarodni dječji festival u Šibeniku. Pokazala je i kako uživa s prijateljicama na plaži, a na fotografijama je pozirala bez šminke.

Pratitelji su njezin mladoliki izgled pohvalili u komentarima. 'Ljepotice, predivno izgledaš', 'Vječito mlada', 'Uvijek divna i prekrasna žena', pisali su joj.

Sanju su 2012. godine uvrstili na IMDB-ov popis najljepših glumica na svijetu starijih od 40 godina, a ona i danas opravdava tu titulu. O svom je izgledu prošle godine progovorila za IN magazin te rekla kako se nikada ne bi podvrgnula estetskim zahvatima.

- Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice, ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... i to je to. To je moj život - rekla je tada.

Vejnović je prije nešto više od 10 godina progovorila i o tome koliko joj je ljepota pomogla ili odmogla u životu.

- Znam mnogo lijepih i nesretnih žena. Ona nije garancija za sreću, ali u mom poslu može pomoći. Sigurno je i moj izgled, pogotovo u početku karijere, bio presudan za dobivanje nekih uloga. No, bilo je i obratnih situacija, neprimjerenih udvaranja ili ženskih ljubomora. Često sam imala problema sa ženama koje nisu ulazile u kategoriju lijepih, a koje su bile ili jesu na uredničkim pozicijama na HTV-u. Trpim podmetanja više od dvadeset godina; zamjerila sam im se izgleda samo svojim postojanjem, izgledom i sposobnošću. Riječ je o osobama s kojim nikada osobno nisam došla u neki sukob. Zbog toga nisam dugo, dugo snimala na HTV-u, gdje sam se vratila na 'mala vrata' preko angažmana vanjske produkcije u seriji 'Ponos Ratkajevih'. No, i dalje u dramskom programu nemam ulaz ni u jedan projekt. Dobivala sam indirektne, ali i neke direktne poruke zašto i tko me tamo ne želi - rekla je tada za Večernji list.