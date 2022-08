Natali Dizdar ne skriva koliko je zaljubljena: Zaručnik joj na vrat prislonio usne, a ona je uživala

Pjevačica Natali Dizdar (37) posljednjih dana zajedno sa svojim prijateljima i zaručnikom, Francuzom Williamom Pergeom, plovi Jadranom. Sa svojih putovanja često objavljuje fotografije, a ovog puta našla se u strastvenom zagrljaju s Williamom.

- More more - napisala je Natali, a točno taj opis odmah nas podsjeti na pjesmu 'More' koju izvode Doris Dragović i grupa More.

Natali i William zajedno sa prijateljima uživaju na jedrilici, a ne skrivaju pokazati ni pokoji trenutak nježnosti. Tako je Pergea čvrsto stisnuo pjevačicu, prislonio joj usne na vrat, a ona se smješkala.

Objavila je Dizdar niz fotografija na kojoj ona i zaručnik poziraju s prijateljima, kupaju se u moru, ispijaju osvježavajuće koktele, a na jednoj fotografiji može se vidjeti i Natali s mikrofonom u ruci.

Je li otpjevala neku svoju pjesmu ili je zabavljala ekipu to nije otkrila.

Inače, Natali je nedavno mnoge iznenadila zarukama za koje kaže da su bile romantične, ali i spontane i simbolične.

- Bilo je romantično, ali i nekako spontano i simbolično s obzirom na to da me doveo na kraj jedne ceste uz obalu južno od Marseillea. Taman smo bili gledali film iz sedamdesetih 'Francuska veza' pa je bilo fora šetati među pitoresknim kućicama jednog od kultnih mjesta gdje su davno prije pristajali brodovi i obavljale se opasne operacije. Prsten sam dobila u zalazak sunca, a poslije smo i proslavili u jednom bajkovitom restoranu - ispričala je za Story.hr.

