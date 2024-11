Natali Dizdar o imenu za dijete: 'Bit će jednostavno i pamtljivo'

'Ja sam prvenstveno zahvalna što ću iskusiti i taj dio onoga što znači biti žena, rekla je u razgovoru za InMagazin Zadarska pjevačica Natali Dizdar (40). Ona je u srijedu otkrila da je trudna, a prvo dijete čeka s Francuzom Williamom Pergeom.

Pjevačica je otkrila kako će dijete roditi u Francuskoj. A kako se osjeća u trudnoći?

- Imala sam neke tegobe malo nekih mučnina, nekih čudnih senzacija u tijelu koje se izmjenjuju. Neka moja pitanja su ostala neodgovorena, zašto me sad to nešto boli, zašto je ovo ovako, pa onda pustiš nije ništa alarmantno valjda će proći - objasnila je.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Kako kaže, već su odabrali i ime za dijete koje bi se trebalo roditi u veljači.

- S obzirom da je taj francuski suprotan dijametralno od hrvatskog potrudili smo se da to ime mogu svi izgovoriti, tako da jednostavno, ali dosta pamtljivo, ima karakter - ispričala je Natali.

ARHIVA - Zagreb: Koncert Natali Dizdar u ZKM-u, 2006. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pjevačica je svojevremeno ispričala je Williamu trebalo nekoliko godina kako bi je osvojio.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to.

Nedavno je objavila album 'Zadnji dani ljeta', a javnost ju je upoznala 2003. u televizijskoj emisiji Story Supernova Music Talents.