Natali nisu sjeli Josipovi fetiši: 'Samo nas je htio vidjeti gole'

Po prvi puta u showu 'Ženim sina' svi kandidati našli su se na jednom mjestu – na zajedničkom partyju u lokalu čiji je domaćin bio Matej. Dok su djevojke budnim okom nastojale paziti na svoje momke i izboriti se za njihovu pažnju, kandidati su party vidjeli kao priliku da se podruže i s djevojkama iz drugih timova.

- Sve su mi se svidjele, cure i od drugih dečkiju - komentirao je Ivan čije je srce, čini se, ipak zarobila jedna djevojka – njegova Petra. Naime, tokom večeri ovo dvoje natjecatelja izašlo je iz kluba na svjež zrak, no nisu se uspjeli sakriti kamerama koje su ih ulovile u romantičnim trenucima.

- Meni je bilo zabavno i bio je neki trenutak koji je bio iskren pa eto - komentirao je kasnije Ivan poljubac s Petrom. Poljupcima s Brunom nadala se i Marcela te ga je izvela van iz kluba i odlučila mu otkriti svoje osjećaje.

- Ja znam da se ja i ti ne znamo dugo, ali upoznat ćemo se s vremenom. Htjela sam ti priznati da mi se jako sviđaš - ispalila je Marcela, a Brunova reakcija bila je sve samo ne ono što je očekivala.

- Ja za tebe mislim da ćeš ti prvenstveno biti jedan predobar pajdo. Baš te vidim kao pravog pajdu - kazao joj je Bruno te kasnije dodao: „Meni je ta njezina izjava uništila cijeli tulum.“

Oko na Bruna bacila je i Martina koju je pak posebno razljutilo to što je Bruno plesao s drugim djevojkama.

- Da je došlo deset oko njega plesati, on bi plesao sa svima. Ne znam čemu - požalila se Martina. No neće samo Bruno dobiti jezikovu juhu, već i Josip i to od Natali koja je ljuta na njega od početka dana. Naime, Natali nije dobro sjela Josipova fetiš modna revija u kojoj je pobijedila Patricia, pa se čak požalila i Josipovoj mami Suzani prije odlaska na party.

- Ja sam još uvijek isfrustrirana time što sam doživjela! Pomalo sam razočarana. Prvenstveno nas je htio vidjeti gole - požalila se Natali priznavši kako joj je Josip pao u očima.

- Mislim da je Natali malo pretjerano reagirala, ali mislim da Josip nije htio u tom trenutku poniziti niti jednu djevojku - komentirala je mama Suzana i dodala: „Natali je navikla da se dosta toga vrti oko nje i da bude u centru pažnje, i onda kada negdje ne dobiješ ful pažnju, onda se malo razočaraš.“

Premda se Natali svidjela i Mateju i Brunu, nju je ipak zanimao samo Josip kod kojega ju je, kako kaže, nerviralo to što pleše i priča sa svim drugim djevojkama.

- Pored svih kandidata Josip se drži previsoko, sa svim curama je bio plesao. Matej mi je rekao da sam jako zgodna i da je Josip sretan što me ima u grupi - kazala je Natali te na kraju večeri ipak odlučila oprostiti Josipu.

- Stvara mi se borba za nju. Čak negdje sam sebe pitam što ćemo s Natali - zapitao se Josip.

Iako je Matej priznao da mu se jako svidjela Natali te kako je ona izgledom i karakterom njegov tip djevojke te ju nazvao zabranjenim voćem, izgleda kako se s partyjem promijenila ravnoteža među njegovim djevojkama. Naime, Mateja je dočekalo jedno iznenađenje – u svoj tim dobio je još jednu djevojku.

- Cijelo vrijeme pitam tko je ova cura koja sjedi sama za šankom - kazao je Matej na čiju pojavu nije ostao ravnodušan.

- Sad s mojim dolaskom, mislim da će se sve okrenuti na glavačke. Tek sada cure imaju pravu konkurenciju - kazala je Korina, nova Matejeva djevojka. Hoće li se njezinim dolaskom u grupu sve preokrenuti te kako će ostali kandidati riješiti razmirice sa svojim djevojkama, ne propustite doznati već u idućem nastavku showa 'Ženim sina?'.

