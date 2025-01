Natalie Balmix objasnila zašto je mijenjala pjesmu zbog koje su je diskvalificirali s Dore...

Natalie Balmix prošle se godine natjecala na Dori, a i ove je godine njezinu pjesmu odabrao žiri da se natječe. No, nedavno je HRT objavio da je Balmix diskvalificirana jer je njezina pjesma 'glazbeno i tekstualno izmijenjena više od 50 posto od verzije poslane na natječaj'.

Ona se oko toga naknadno oglasila, poručila da će se žaliti na odluku HRT-a, a zatim je na društvenim mrežama podijelila i peticiju koju su pokrenuli njezini obožavatelji, a kojom traže od HRT-a da vrate pjesmu 'Život ide dalje (Žigica)' na Doru.

Foto: Instagram

U utorak je na Instagramu odgovorila pratiteljima koje je zanimalo - zašto je mijenjala pjesmu?

- Prošle godine sam rekla da više ne idem na Doru. Bila sam jako razočarana plasmanom. No onda sam, nakon nekoliko tjedana, shvatila da sam došla tamo kao debitant, što sam mogla očekivati. Napravili smo super posao, ostali smo zapamćeni, a zapamćena je i pjesma - to je najbitnije - objasnila je te dodala kako se njezina pjesma 'Dijamanti' i dalje slušaju.

Iako je bila odlučna da na Doru više neće ići, pjesma 'Život ide dalje' joj je promijenila mišljenje.

- Ta pjesma stala je od šestog mjeseca. Poslije se prijavila ta prva verzija i s obzirom na to da je stajala od šestog mjeseca, ja sam se umorila od te pjesme, nije mi više srce titralo. Nije mi to bilo to i tako se dogodila ta drugačija strofa. Neću objaviti prvu verziju jer ću možda te nove strofe iskoristiti za neku novu pjesmu - objasnila je.

- Sad mislim da se više neću prijavljivati na Doru, ali tko zna što će se dogoditi u ovih deset mjeseci. Nikad ne reci nikad. Tko zna što će se dogoditi do kraja godine i gdje će me put odvesti - dodala je.