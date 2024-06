Natalie Portman nakon razvoda uživa! Potaknula je šuškanja o novoj romansi, pa zablistala

Nakon što se nedavno razvela od plesača Benjamina Millepieda (46), glumica Natalie Portman (42) sve više vremena provodi u Velikoj Bitaniji. Prije nekoliko dana paparazzi su je 'uhvatili' na omiljenoj lokaciji slavnih, restoranu Chiltern Firehouse u Londonu.

Zablistala je u minijaturnoj crvenoj haljini s puf rukavima, kombinaciji koju je upotpunila crnim štiklama i Dior torbicom. Fotografije možete pogledati OVDJE.

USA - 2024 Film Independent Spirit Awards - Santa Monica | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Strani mediji pišu kako u Velikoj Britaniji 'stvara' novi život te da je prodisala nakon što se razvela od Benjamina. Ranije ove godine šuškalo se da ju je prevario s 25 godina mlađom aktivisticom za klimatske promijene, Francuskinjom Camille Etienne.

- U početku joj je bilo jako teško, ali njezini prijatelji su bili uz nju i pomogli joj da preživi najgore. Natalie izlazi iz stvarno teške i bolne godine, ali izašla je jača s druge strane i pronalazi radost u svojoj obitelji, prijateljima i poslu - rekao je izvor za People.

L.A. Dance Project's Annual Gala - Los Angeles | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL

Da je sretnija, moglo se vidjeti i proteklog tjedna, kad su je paparazzi snimili u društvu glumca Paula Mescala (28). Par se nije mogao prestati smijati u jednome londskome baru. I prije toga su zajedno viđeni, no upućeni su demantirali da su u vezi.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE - Recently Divorced 42-year-old American actress Natalie Portman pictured enjoying an evening out with 28-Year-old Normal People Irish actor Paul Mescal in North London.*PICTURES TAKEN ON 28/05/2024 | Foto: NASH