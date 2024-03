Natalija Đorđević nam otkriva: 'Vratila bih se na male ekrane. Nadam se lijepoj filmskoj ulozi'

Vanda i ja smo u svakom kadru, sređene, dok je bilo više od 40 stupnjeva. Nije bilo jednostavno, ali smo uživale, govori nam glumica Natalija Đorđević (48). U kolovozu prošle godine, pod redateljskom palicom nagrađivanoga francuskog redatelja Hervea Tirmarchea, snimila je s glumicom Vandom Winter turistički film “Wine Road” kao dio projekta “Go Wine”, u produkciji Bladuci Filma. Dosad je osvojio četiri međunarodna priznanja, a nedavno i zlato na filmskom festivalu The Golden City Gate u Berlinu, u kategoriji Art & Culture International.

Dvije prijateljice odlaze na vikend, voze se u kabrioletu, posjećuju vinarije, restorane, hotele... Iako su snimali nekoliko dana, za redatelja ima samo riječi hvale.

Foto: WINE ROAD/PROMO

- Herve je osoba koja na set donese dobru energiju i obiteljsku atmosferu, a naša producentica se brinula da dovoljno jedemo i ne dehidriramo na toj vrućini. Herve se šalio da je to njegova inačica ‘Thelme i Louise’ zbog kabrioleta u kojem smo snimale - dodaje.

Foto: WINE ROAD/PROMO

Trenutačno igra u predstavama 'Sretni ljudi' i 'Tko je ovdje lud'

S Herveom Tirmarcheom radila je i na turističkom filmu “Rijeka I miss you”, koji je osvojio 12 međunarodnih nagrada. Karizmatična glumica nedavno je imala premijeru romantične komedije Kazališta Lectirum “Sretni ljudi”, u kojoj igra sa Ksenijom Pajić, Mladenom Čuturom i Sinišom Popovićem, a pod redateljskom palicom Zorana Mužića.

- Reakcije su izvan svih očekivanja. Zaista se publika uz nas dobro nasmije. Uživam jer sam okružena fenomenalnim glumcima i legendama hrvatskoga glumišta. Baš se lijepo slažemo i smatram ih svojom drugom obitelji - ističe i dodaje da su izvedbe mahom rasprodane.

Foto: WINE ROAD/PROMO

Osim predstava u travnju i svibnju, na ljeto je sa “Sretnim ljudima” čeka i dvotjedna turneja. S Markom Torjancem već 13 godina igra “Tko je ovdje lud”, a ove godine obilježava i jubilarnih deset otkad je dio Gavellina ansambla, beskrajno sretna što su se napokon vratili u svoju zgradu u Frankopanskoj.

- Gavella nije moj drugi nego prvi dom! Oduvijek mi je gluma bila važnija od privatnog života, ona je moja strast i svrha postojanja. Iako sam u Gavelli službeno od 2014., tamo sam glumila još 1999. u predstavi ‘Zimska priča’, dok sam još bila na Akademiji - dodaje i ističe kako joj je najteža uloga ona koju igra 18 godina.

Foto: WINE ROAD/PROMO

Riječ je o monodrami “Potrošeni snovi” koju je sama napisala prema motivima Čehovljeva “Višnjika”.

- Pravi je emocionalni vrtlog gdje u sat vremena proživim čitav život, za nju sam dobila dvije međunarodne nagrade, a u Rusiji sam je igrala u Čehovljevoj kući - kaže.

Bliska je prijateljica s Josipom Lisac

Natalija je imala prilike učiti od najboljih, jedna od velikih glumica koja je slušala njezinu recitaciju na školskoj priredbi je nedavno preminula Kostadinka Velkovska, a velika je prijateljica i s Josipom Lisac, koja često hvali njezinu glumu. Glumica još toliko toga, kaže, želi napraviti, malo joj je jedan život. Uskoro će proslaviti 20 godina umjetničkog djelovanja.

- To će biti posebna večer u kojoj ću okupiti sve meni drage ljude. Već treći put je odgađam jer mi stalno upadnu neki poslovi, ali nadam se da će to biti u travnju. Na televiziji sam počela raditi s pet godina, voljela bih se vratiti na TV ekrane. Više ne priželjkujem točno određene uloge nego vjerujem da će mi doći one koje trebaju. Nadam se lijepoj televizijskoj ili filmskoj ulozi - govori.

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell