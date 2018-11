Natalija je sa 17 preboljela rak: 'Glazba i stihovi su mi pomogli'

Da bolest često ne bira ni vrijeme ni godine, vrlo dobro zna hrabra tinejdžerica koja će svoje pjevačke vještine pokazati u subotnjoj epizodi 'Zvijezda'.

Bezbrižne tinejdžerske dane Natalije Zrinski iz Brezničkog Huma nenadano je prekinuo samo jedan telefonski poziv. Početkom ove godine, naime, operirala je rak kože i sada na svojim obrazima nosi ožiljke koji je na to podsjećaju. Jedan dan doktorica je zvala na telefon. Nije htjela govoriti detalje,samo da hitno moram na operaciju.

Mislili smo da je riječ o običnoj cisti, no kasnije smo doznali da je riječ o karcinomu, priča ova hrabra djevojka. 'Mislila sam da je moj život gotov jer teško je prihvatiti činjenicu da si bolestan sa samo 17 godina, ističe, posebice da se radi o tako teškoj bolesti

Usprkos teškim životnim bitkama i bolesti s kojom se morala suočiti, danas ne skida osmijeh s lica. Njezina obitelj najveća joj je podrška, a glazba i stihovi bili su uz nju čitavo vrijeme i pomogli joj da se osjeća bolje onda kad joj je bilo najteže. Na prijavu u Zvijezde;, priča, potaknula ju je želja za novim iskustvom, ali i znatiželja jer želi vidjeti kako je to nastupati pred toliko puno gledatelja, no o velikoj glazbenoj karijeri ne razmišlja.

Foto: AKK

Natalija je danas učenica četvrtog razreda srednje škole za medicinske sestre, a nakon bolesti koju je pobijedila, odlučila je i studirati medicinu. Volim pomagati ljudima. Kad su oni sretni, onda sam i ja sretna, naglašava. Osim pjevanja, ova pozitivna i svestrana djevojka ima još jedan zanimljiv hobi koji je u njezinoj obitelji već postao prava tradicija, a nju izrazito veseli – gađanje glinenih golubova!

Ljubav prema tom hobiju prenijeli su mi svi iz moje obitelji zato što sam stalno odlazila s njima na razna natjecanja. Privukla me činjenica što se tek malen broj žena u Hrvatskoj bavi tim sportom. Vrlo je zanimljivo, no zahtijeva veliku količinu snage i energije, ističe Natalija koja je danas jedna od desetak žena kojima to polazi za rukom.

Danas živim iz dana u dan, baš kako želim, ističe 17-godišnjakinja kojoj će najvatrenija navijačica tijekom nastupa u Zvijezdama; biti biti njezina baka, koju smatra najboljom prijateljicom i najvažnijom osobom u životu.

Hoće li ova hrabra djevojka svojom pričom i nastupom uspjeti osvojiti srca žirija i gledatelja, doznajte već u subotu u 21 sat, kada je na rasporedu nova epizoda glazbenog showa Zvijezde.