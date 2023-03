Natalija Prica o izboru ljepote: Ponovila bih sve, ali se u životu nisam oslanjala na svoju ljepotu

Stomatologinja i bivša političarka Natalija Prica titulu Miss Universe ponijela je 2011. godine, a za In Magazin otkrila je kako se prijavila za taj izbor, zašto i bi li to danas ponovila.

- Ponovila bih! Htjela sam se prijaviti na izbor iz više razloga. Jedan od njih je bio iskustvo, smatrala sam da ću upoznati jako puno zanimljivih ljudi i treća stvar je bila glavna nagrada - stipendija na jednoj školi i menadžmenta. Bilo je dosta toga što me motiviralo i kada bih vratila vrijeme unatrag, ponovno bih se prijavila - priznala je Natalija.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Natalija je otkrila i je li njoj to bila potvrda njezine vanjske, fizičke ljepote.

- Ljepota je stvarno u očima promatrača, a na tom izboru se nije gledala samo ljepota, sve su cure bile lijepe. Međutim, gleda se cjelokupna slika osobe. Je li ta osoba, osim što ima odgovarajući vanjski izgled, je li ona ujedno i odgovorna, hoće li doći na svako snimanje, odraditi ono što se od nje očekuje. Ima puno više od samog vanjskog izgleda - zaključila je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Natalija se kasnije bavila politikom u kojoj su pretežito muškarci dominantni, a bila je bliska suradnica Milana Bandića. Otkrila je kako u politici nisu isti kriteriji za muškarce i za žene, ali da ne žali jer je iz nje izašla puno čvršća.

- Bilo je teško, bilo je jedno intenzivno razdoblje i medijska oluja, međutim to je prošlo i ja sam u tom periodu oluje i medijskih napada na mene, jednostavno znala koji je moj prioritet u životu. Imala sam dvije mogućnosti. Mogućnost a je bila ići u medijski rat i opravdavati se za nešto za što smatram da nisam kriva, na što bih izgubila puno vremena i energije. Plan b je bio učiti za svoj specijalistički ispit i jednostavno imati svoj posao jer da nisam položila, nažalost ne bih imala posao. Prema tome moj prioritet je bio ostati u struci i nastaviti svoj život normalno dalje - ispričala je Natalija.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Otkrila je i da je češće nož u leđa dobila od žena.

- Žene više, manje muški. Žene bi svašta rekle, još bi dodale i ono što nije bi bilo, ali da. Već sam se navikla na to. Muški si puno više drže leđa nego mi žene i zbog toga mi je baš jako žao - priznala je.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

U teškim trenucima nije joj bilo lako, ali otkrila je kako tada zadržati snagu.

- Što se tiče ljepote, nisam se nikada oslanjala na nju. Išla sam za svojim poslom, strukom, da imam svoj kruh i da ne ovisim o manekenstvu koje ipak ima jedan određeni rok trajanja. Što se tiče kasnije djela i politike, važno je da čovjek zna tko je. Ja sam imala sreću da sam imala podršku obitelji koja je bila uz mene u tim trenucima. Ne mogu reći da me nisu pogodili članci, naravno da jesu. Ali nisam dozvolila da me to makne s mog puta - zaključila je Natalija.

Najčitaniji članci