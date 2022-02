Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (41) u emisiji 'Premijera - Vikend Specijal' progovorila je o nasilju koje je doživjela u braku s Lukom Lazukićem. Nataši je to bio treći brak iz kojeg ima trogodišnju kćer Katju.

- Tek sam rodila, bila sam jako osjetljiva. To je bilo razdoblje kada me nije zanimalo što će javnost reći. Krenula sam voditi svoju borbu, jako stresnu i jako tešku, ali za mene neophodnu jer je u pitanju bilo moje dijete. Bilo me briga što pričaju ljudi, a pričali su baš ružne stvari - ispričala je pjevačica.

Bekvalac je šokirala javnost kada je 2018. godine došla u Hitni centar u Beogradu zbog fizičkog sukoba s bivšim suprugom koji je tada tvrdio da su se samo gurali i čupali, ali da joj nije napravio ništa ozbiljno.

- Ne mogu pronaći neku pristojnu riječ kojom bih opisala kako sam se tada osjećala. Kao da ne vrijedim, zaista užasno. Nijednom biću na planeti ne bih to poželjela. Empatična sam, prezirem bilo kakvu vrstu maltretiranja. Ne želim o tome razgovarati, niti želim prepričavati, ne bih tome davala pažnju. Dala bih sve na svijetu da imam sve druge pažnje, a da nije ova - rekla je Nataša.

Također, kaže da već tri godine nema nikakav kontakt s bivšim suprugom, te nema namjeru više se udavati jer smatra da to nema smisla.

- Moji kriteriji na svakodnevnoj razini rastu, ali ne zato što sebe smatram divom ili nedodirljivom. Ne želim ništa što je osrednje jer ni ja nisam osrednja - zaključila je Bekvalac.

Do sukoba je došlo kada je Lazukić došao pripit iz noćnog izlaska, a Nataša je na njegovom mobitelu vidjela poruku druge žene te su se počeli svađati. U travnju 2019. godine sud mu je potvrdio prvostupanjsku presudu prema kojoj je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od osam mjeseci uvjetno s rokom od tri godine zbog obiteljskog nasilja nad Natašom.