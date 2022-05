Natjecatelj Miji Dimšić istrgnuo mikrofon iz ruku: 'Daj mi to!'

Foto: Reddit/Screenshot

Izraelski predstavnik na Eurosongu Michael Ben David (25) izazvao je mnoštvo reakcija nakon što je na otvorenju istrgnuo mikrofon iz ruku naše predstavnice Mije Dimšić (29). POGLEDAJTE VIDEO Naime, Mija je na eurovizijskom tirkiznom tepihu dala intervju za medije nakon kojeg je krenula otpjevati par stihova omiljene eurovizijske pjesme. Predstavnik iz Izraela pridružio joj se i onda nasilno prekinuo. - Daj mi mikrofon - rekao je. Michael Ben David ovim postupkom razljutio je mnoge obožavatelje Eurosonga. Na Redditu se ubrzo pojavila snimka, ali i brojni komentari na njegov račun. - To je bezobrazno, čak i ako je šala; Kakvo nepoštovanje; Neću sigurno glasati za njega - pisali su. David je Miji nakon što joj je uzeo mikrofon rekao da ode jer je to 'njegov trenutak' no, onda se ustao i zagrlio ju. Vikao je 'šala, šala', ali mnogi nisu to shvatili kao šalu. Ovo nije prvi put da je izraelski predstavnik bio 'neugodan'. Voditelja je tijekom razgovora potezao i skidao mu zaštitnu masku. Svirača je dirao po obrazima i ustima, a jednog kandidata je i poljubio bez njegova pristanka.