Natjecatelja zbunilo pitanje o našem tenisaču pa je odustao

U novoj sezoni popularnog kviza nema publike, koju sada zamjenjuje džoker 'Tri znalca'. Osim toga, novost je i da igrom 'Najbrži prst' priliku sjesti u vrući stolac nasuprot Tarikovu odsad ima četvero natjecatelja

<p>Krenula je nova sezona kviza 'Tko želi biti milijunaš'. S obzirom na trenutačnu situaciju, uvedene su promjene pa se snimalo prema epidemiološkim pravilima snimanja bez publike. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Publiku od sada zamjenjuje džoker 'Tri znalca', a čine ga tri natjecatelja koji su u povratničkoj sezoni 'Milijunaša' osvojili po 125 tisuća kuna. Oni su <strong>Bruno Robert Kirinić</strong> iz Zagreba, <strong>Josip Buklijaš</strong> iz Vrgorca te <strong>Ivan Jurić</strong> iz Županje, a nalaze se u studiju. Kada zatraže taj džoker, natjecatelj se u odgovoru savjetuje s jednim od njih. Novost je i da igrom 'Najbrži prst' priliku sjesti u vrući stolac nasuprot Tarikovu odsad ima četvero, a ne šest natjecatelja.</p><p>Večerašnji prvi najbrži prst imao je 31-godišnji <strong>Neno Ružić</strong> iz Splita. Prvostupnik ekonomije po struci isprva je zapeo na 5. pitanju zbunivši se oko slova koje u kratici OPEC označava naftu. No uz malu asistenciju raspoloženog voditelja, ipak nije odgovorio slovo O već je za konačan odgovor odabrao slovo P, prešavši prvi prag uz osvojenih 1000 kuna.</p><p>Pomoć znalaca zatražio je na 8. pitanju ne bi li točnim odgovorom imena osobe koja je bogatstvo stekla isplaćujući ranije investitore novcem kasnijih, usput uzimajući profit - osvojio 8.000 kuna. Ponuđena imena bila su <strong>Victor Lustig</strong>, <strong>Jordan Belfort</strong>, <strong>Frank Abagnale</strong> i <strong>Charles Ponzi</strong>. Neno je odabrao Ivana (naime, javio se i Josip) koji je rekao kako nije posve siguran dvojeći između Belforta i Ponzija. Neno se potom odlučio za Ponzija dobivši priliku otvoriti pitanje za dvostruko viši iznos.</p><p>Bilo je to ujedno i pitanje na kojemu je upotrijebio poziv džokeru, svome bratu, upitavši ga zna li koja je kriza (Veljačka, Travanjska, Srpanjska ili pak Rujanska) prethodila Prvom svjetskom ratu. Džoker je ustvrdio kako misli da je riječ o Travanjskoj no i da nema preveliku dozu sigurnosti u sugerirani odgovor. Natjecatelj je stoga odlučio upotrijebiti i posljednju pomoć, džoker "Pola-pola". Među ponuđenim odgovorima naposljetku su ostale Srpanjska i Rujanska kriza, a njegov odabir Srpanjske donio mu je 16.000 kuna.</p><p>- Da ne duljim puno, ja ću se zahvaliti i uzeti ovo što imam, rekao je Neno odnijevši spomenuti iznos od 16.000 kuna nakon što je dobio sportsko pitanje za prelazak drugoga praga. Tražio se naš tenisač koji je jedini uspio osvojiti ATP turnire u Zagrebu i Umagu.</p><p>Nakon odustajanja zaključio je da bi to mogao biti Ljubičić. Među teniskim asevima našli su se i <strong>Goran Ivanišević</strong>, <strong>Mario Ančić</strong> te <strong>Marin Čilić</strong>, a upravo bi mu odgovor imena potonjega osigurao otvaranje idućega pitanja.</p><p>Neno je zatim "milijunaški" stolac ustupio 23-godišnjoj <strong>Sunčani Orešić </strong>koja je prvoga džokera, "Tri znalca", iskoristila upitavši ih je li se hrvatska trobojnica prvi put službeno zavijorila za ustoličenje bana <strong>Josipa Jelačića</strong>, <strong>Petra Berislavića</strong>, <strong>Petra Zrinskog</strong> ili <strong>Ivana Mažuranića</strong>.</p><p>Javio se Ivan, a studentica molekularne biotehnologije, poslušavši ga, odgovorila je Jelačić te zahvaljujući znalcu osvojila 16.000 kuna, iznos s kojim je, kao i njezin prethodnik, ujedno i napustila kviz, odustavši na onom za 32.000 kuna.<br/> Što je kip Miloske Venere dobio u izvedbi <strong>Salvadora Dalíja</strong>? Glasilo je za nju kobno pitanje na kojemu je prvo iskoristila džoker "Pola-pola" jer je izjavila kako je "vuče" na jedan od odgovora (prozori, knjige, rukavice, ladice) no i kako se ne bi htjela zaletavati te da je zanima hoće li ostati upravo onaj na koji sumnja.</p><p>Nakon džokerom prepolovljenih odgovora ostale su rukavice i ladice, ali ne i odgovor koji ju je vukao. Odlučila je stoga iskoristiti poziv džokeru. Ipak, pomoći nije bilo. Nakon odustajanja ustvrdila je kako bi se opredijelila za ladice i - bila bi u pravu.</p><p>Posljednji ovotjedni natjecatelj <strong>Velimir Tresk</strong>, učitelj biologije i kemije u osnovnoj školi u Čačincima, do zvuka sirene koja je označila kraj emisije, odgovorom na 7. pitanje osvojio je 4.000 kuna.</p><p>Znao je da je Buda (a ne Zaratustra, Isus Krist ili Muhamed) vjerski vođa koji se, prema legendi, nakon 49 dana meditacije "probudio" u sjeni smokvina stabla. Sljedećega četvrtka sa svim džokerima u džepu Velimir nastavlja svoj pohod na milijun.</p><p> </p><p> </p>