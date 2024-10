Natjecatelji 'Života na vagi' si sami planirali obrok, a najviše kalorija pojeli Ivica i Antonija!

U 'Životu na vagi' počeo je tjedan iskušenja, a natjecatelji neće imati iskušenja samo s hranom nego i s trenerima! Nutricionistica Martina dočekala je natjecatelje i pričala im kako su se već prošli tjedan susreli sa slasticama i da su već tada nekima popustile kočnice.

„Svakakvih iskušenja će biti vani, ovdje se trebamo naučiti samokontroli i da znate reći 'ne'. Ako je nešto ukusno, ne znači da morate jesti do iznemoglosti“, naglasila je Martina i objasnila natjecateljima da u ovom tjednu ima i jedna pozitivna stvar - neće morati sami kuhati jer će dobivati i doručak i ručak i večeru.

Foto: RTL

„Želimo vidjeti koliko su dosad naučili, znaju li si složiti nutritivno izbalansiran obrok jer će im vani sva ova iskušenja biti na raspolaganju“, rekla je Martina i dodala da najviše moraju paziti na količinu. „To je sklizak teren i na jednom obroku možeš prilično 'upropastiti' svoj dan“, zaključila je Nina.

Otkrila im je najveći problem kod hrane

Esmiru su mirisale hrenovke, a ne voli, a Nikolina je rekla: „Moram se naučiti živjeti sa svim tim mirisima živjeti, ali da jedem onako kako trebam. Martina im je objasnila da je miris najveći problem kad je o hrani riječ. „Mislim da ću biti dobra u ovom tjednu jer imam dozu samokontrole“, rekla je Davorka.

Foto: RTL

„Morate na tanjuru pokazati što ste do sada naučili i nisam sigurna da će znati dobro izbalansirati obroke“, objasnila je Martina i naglasila da preskakanje obroka nije opcija. „Sad ću se moći početi kontrolirati. Nadam se“, komentirala je Alina kojoj se svidio zadatak, ali nije bila sigurna da će ono što je pojela biti dovoljno da izdrži trening. „Stol izgleda bomba! Privlači me sve“, bio je iskren Mateo, koji je ipak odabrao žitarice s mlijekom i voćem.

Foto: RTL

„Nećete imati samo iskušenja s hranom nego i s nama!“ na početku treninga rekli su im Mirna i Edo koji su im ponudili opcije - da vježbaju s njima ili sami i dobiju kilogram prednosti na nadolazećem vaganju.

Edo je bio siguran da će plavci vježbati s njima, no na to su se odlučili i Esmir i Antonio te Davorka i Mateo. Nina i Nikolina te Alina i Marija odlučile su vježbati same. „Treba nam taj kilogram prednosti“, rekla je Alina, a sve su cure zaključile da već sad trebaju moći preuzeti odgovornost.

'Nikolina voli voditi priču'

Djevojke iz zelenog i bež tima radile su kružni trening, Davorka, nažalost, opet ne može vježbati, ali nije previše tužna jer se drži prehrane, spava dovoljno, šeta i gubi kilograme. Tonka je objasnila Edi kako vjeruje da će više izgubiti kilograma ako vježba s trenerima, ali i cure koje su bile same, nisu zabušavale. „Nikolina voli voditi priču“, rekla je Alina, a Marija dodala kako je sad u šali zovu - Edina.

Foto: RTL

Ivica je odlučio ovaj tjedan biti angažiraniji na treningu, a Edo je razgovarao s njim kako se boji da bi mogao brzo izaći ako im skinu imunitet jer nije konkurentan i ne godi još dovoljno kilograma. Alina misli da su malo iživcirale Nikolinu jer ona i Mare ne pamte kad koju vježbu trebaju raditi, Antonio je govorio Mirni kako je zavolio treninge, a ona se divila Esmiru na njegovu trudu i zalaganju i što je jako pažljiv i obziran čovjek koji nije imao lak život i svima želi pomoći.

Foto: RTL

Antonio je poslije treninga vježbao vožnju biciklom, a kod Aline i Marije došla je Tonka, kojoj su pričali kako im je bilo vježbati bez trenera i da su ipak malo osjetile napetost vježbajući s Ninom i Nikolinom. „U vanjskom svijetu su nas ljudi odbacivali radi problema zbog kojih smo danas ovdje i isto to rade ljudi koji su s nama ovdje“, komentirala je Mare, koja je rekla da joj puno znači druženje s Alinom i Tonkom.

Zaključile su da su se svi udaljili od njih kad su se sprijateljile s Larisom, s Alina je shvatila da se rješavaju konkurencije kad se ekipa dogovorila izbaciti Tomislava i zna da je ona sljedeća.

Foto: RTL

Otkrili su svoja najdraža jela

Za ručak ih je čekala prava gozba; i slane i slatke delicije, a Martina im je objasnila da si moraju složiti najkaloričniji obrok i tko pobijedi u tom izazovu - osvaja imunitet! Ali taj imunitet mora pokloniti osobi koju odabere prije vaganja. „Nagrada je jedan veliki upitnik za mene; ja dobivam kalorije, a netko drugi će se spasiti. E, nećeš!“ komentirala je Nina.

Alina je priznala da obožava rebarca, a Marija francusku salatu dok je Esmir napunio pun tanjur mesa! Na kraju nije jeo janjetinu jer je bila u slatkom umaku, nego samo salatu. „Nema šanse da jedem slatku janjetinu, kao da se janje valjalo u kolačima“, objasnio je.

Foto: RTL

Pobjednik je bio Ivica koji je pojeo 1280 kalorija, a na drugom mjestu je Antonija s 500 kalorija, tako da su sutra odlučili intenzivnije vježbati i više šetati. Najbolje izbalansiran obrok napravila je Alina, koja je bila sretna zbog toga, a Tonku je baš iznenadilo što je pojela toliko kalorija i nije znala da je punjena paprika toliko kalorična. Odlučile su šetati da potroše te kalorije.