'Navijali' za prekid: Aniston je prečesto plakala radi Therouxa

Nekad su tjednima bila u svađi. Ništa što je Jennifer pokušavala napraviti da se poboljša njihova veza nije funkcioniralo, ispričali su prijatelji glumice Jennifer Aniston (49) za američki magazin Life & Style. Njih nimalo nije iznenadio prekid Aniston i kolege Justina Therouxa (46) i tvrde kako su bili potpune suprotnosti te samo privlačnost nije mogla održavati njihovu vezu.

- Jen je rekla da nikad nije imala osjećaj da je to pravi brak. On je voljela sa prijateljima provoditi večeri igrajući društvene igre, a on je obožavao ići u noćne izlaske - istaknuo je glumičin prijatelj. Kaže kako je samo bilo pitanje vremena da se njihov odnos 'uruši' zbog stalnih svađa nakon kojih se nisu mirili tjednima.

- Ona je tražila utjehu svoje najbolje prijateljice Courtney Cox i jako često bi odlazila k njoj kući plačući jer je Justin bio 'prava noćna mora' - objasnio je prijatelj. Dodao je kako je Cox savjetovala Aniston kako da riješi probleme s Therouxom, ali ništa nije pomoglo. Usto, Jennifer nije mogla vjerovati glumcu zbog njegove prošlosti i karaktera.

- On je klasični ženskaroš i ne može se prestati upucavati ženama te je to dovelo Jen do 'zida' - rekao je. No najgore je što je pred njom flertovao s njezinim prijateljicama i Aniston je to potpuno slomilo.

- Žene su privučene Justinu. Sve njezine slavne prijateljice je šarmirao u nekom trenutku - ispričao je glumičin prijatelj. Iako je i ovo bilo dovoljno za prekid, ističe da je glumačkom paru dodatno naškodilo što je Theroux uglavnom bio u New Yorku gdje ima stan, a Aniston u Los Angelesu u svojoj kući, pa su imali vezu na daljinu.

- Justin bi joj često obećavao da će doći k njoj i onda bi otkazao u posljednji trenutak. Njegove izlike su bile sumnjive Jennifer i pitala se što se događa. Ona je smatra kako ulaže puno truda, a ništa ne dobiva zauzvrat. Govorila bi nam da osjeća usamljenije u braku s Justinom nego kada je bila sama - rekao je njezin prijatelj. Glumački par je bio u braku od 2015.