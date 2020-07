'Nazivao me ku**om' i udarao pa se smijao dok sam plakala'

Depp negira da je ikad bio nasilan prema supruzi tijekom putovanja zrakoplovom, iako ona kaže drukčije. Njegov asistent Stephen Deuters kaže kako su se Depp i Heard svađali, ali da nije čuo uvrede niti nasilje

<p>Svakodnevno 'cure' novi detalji sa suđenja bivših supružnika <strong>Amber Heard </strong>(34) i <strong>Johnnyja Deppa </strong>(57). Sad je glumica optužila bivšeg supruga da ju je nazivao ružnim imenima, točnije ku**om. Također, spominjala je i fizičke sukobe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Deppov 56. rođendan</strong></p><p>Glumac je navodno svoju bivšu partnericu udarao po leđima, a zatim se smijao dok je ona plakala. Amber je ove izjave imala zapisane na svoj e-mailu te ih je pročitala na sudu. To se navodno dogodilo dok su putovali privatnim zrakoplovom od Bostona do Los Angelesa 2014. godine. </p><p>- Čovjek kojeg volim i želim se udati za njega nazvao me sramotom i ku**om, između ostaloga, ispred zrakoplova punog ljudi koji nisu ništa napravili dok me udarao nogom u leđa i smijao se kad sam počela plakati - napisala je Amber u e-mailu. </p><p>Glumica napominje kako je Johnnyju dala tisuću šansi nakon što joj se ispričao, ali se zaklela da ne želi živjeti tako cijeli život. </p><p>S druge strane, Depp negira da je ikad bio nasilan prema supruzi tijekom putovanja zrakoplovom. Njegov asistent <strong>Stephen Deuters </strong>kaže kako su se Depp i Heard svađali, ali da nije čuo nikakve uvrede niti nasilje. </p>