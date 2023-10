Ne gledaju svi blagonaklono na kalkulacije: 'Je li vam palo na pamet da nas žele zavaditi?'

Prošlo vaganje crveni tim ostvario je uistinu sjajne rezultate na vaganju tako da su plavci morali poslati jednog člana kući.

- Stvarno smo svi davali sve od sebe i nije mi jasno zbog čega se to dogodilo - rekao je kapetan plavog tima Martin, a svi plavci odlučili su poslati Irenu kući samo zato što je ona to tako tražila i obećala da će vani napraviti jako puno. Ipak, Nina je željela raščistiti neke stvari s Jurom, odnosno, rekli su joj iz crvenog tima kako se Martin i on dogovaraju tko će kada ispasti.

- Je li ti palo na pamet da su možda crveni ljubomorni što smo mi u dobrim odnosima i da nas žele malo zavaditi, potresti naš tim - rekao joj je Martin, a Jure ga podržao:

- Možda netko iz crvenog tima želi poljuljati stabilnost koju plavi tim posjeduje i možda im to stvara određeni strah.

Čini se da su crveni donekle u pravu jer se na kraju posljednjeg treninga Marie rasplakala i rekla: 'Drugi put idem ja, tako smo se dogovorili.'

No prije ispadanja i bilo kakvih kalkulacija timovi se moraju dokazati u još jednom izazovu. 'Čim smo vidjeli vodeni izazov, znali smo da je to naše, idemo na najjače. Očekivali smo pobjedničku pjesmu!', rekla je Dajana, a Silvija dodala:

- Volim vodu, more, kupanje i jedva čekam izazove na vodi.

Kad izgube, crveni se pravdaju kako su u plavom timu puno mlađi od njih, a hoće li presuditi mladost ili taktika