'Ne nastupamo na slavljima jer smo mračniji, a jednom su nam cure pokidali šator za nastup'

Na našim koncertima je malo drugačije nego kod drugih bendova, rekao je Goran Bare (57) za Top radio.

Goran Bare & Majke pripremaju rock turneju po hrvatskim gradovima, a pjevač je u intervjuu objasnio i zašto ne sviraju na slavljima tijekom blagdana.

- Naša glazba nije baš za slavlja, zato ne sviramo na Uskrsima, Božićima, novim godinama.. Naša muzika je malo ozbiljnija, malo mračnija, ne znam je l' bi pasala.. bolje nek se ljudi razvesele uz neke pjesme Miše Kovača i tako - rekao je roker.

Foto: Marin Tironi/Pixsell

Prisjetio se Bare i nekih anegdota s koncerata te je odgovorio na pitanje je li svjestan koliko ga publika obožava.

- Ne da sam svjestan, nego vidim da je to sve tako. To zna biti jako veliki teret na leđima - jer svatko bi htio dio vas. Ako nije dobro organiziran koncert - nekada ne uspijem izaći na binu jer se toliko ljudi skupi u backstageu da moraju doći redari - jer to je histerija. U jednom malom mjestu gdje smo svirali su neke djevojke pokidale šator na backstage-u gdje smo bili. Htjele su ući unutra. Ima i takvih događaja, jednostavno, mora čovjek imati jaku kičmu za to sve...Ali to je moj posao i ljubav - dajem ljudima koliko mogu - rekao je Bare.

Foto: Hrvoje Jelavic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Goran Bare & Majke prvi nastup uoči turneje održat će u Karlovcu, 6. svibnja 2023. u Dvorani Mladost.

- Publici mogu samo obećati da ćemo dati sve od sebe i da će koncerti biti odlični - poručio je pjevač.

Najčitaniji članci