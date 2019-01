Ne odriču se ničega: Žele seks i alkohol, ali i da postanu zombiji

Zbogom 2018., za*ebana godino. Ako smo preživjeli ovu godinu, sigurno ćemo i ovu 2019., rekla je Ariana Grande (25). Američka pjevačica nije imala laganu godinu iza sebe. U rujnu preminuo joj je bivši dečko Mac Miller od predoziranja, a uspjela je i prekinuti zaruke s komičarom Petom Davidsonom.

Tako da od ove godine ne očekuje mnogo, već samo želi 'preživjeti'. No, njezini kolege pjevači i glumci ove se godine nisu mnogo toga odrekli, već su si zaželjeli još više seksa i alkohola, a najoriginalniju želju definitivno ima Taylor Swift (29).

- U ovoj godini želim samo jedno, a to je da postanem pravi pravcati zombi - objasnila je pjevačica. Na kraju je rekla kako se radi o njezinom novom projektu kojeg radi u suradnji s Netflixom te su ju u svrhu toga morali prerušiti u zombija, što se Taylor posebno svidjelo.

- Želim napokon dovršiti svoju staru krntiju - rekao je kroz smijeh glumac Tom Hanks (62) koji se u listopadu pohvalio svojim 'novim' automobilom. Kupio je starog Cadillaca koji je sav išaran grafitima. No, to nije jedini automobil kojeg bi Hanks trebao složiti. On posjeduje veliku kolekciju starih automobila koji trebaju popravak, a ovo je samo jedan u nizu.

- Još više bejzbola Još više pive. I seksa - rekao je pjevač Ed Sheeran (27). On je prošle godine odnio titulu slavne osobe koja zarađuje najviše po danu, čak 7,5 milijuna kuna.

- Volio bih da ljudi postanu svjesni koliko je rak opasna bolest - izjavio je pjevač Blake Shelton (42). Njegova novogodišnja želja uopće se ne odnosni na njega, već je odlučan u tome da podigne svijest o bolesti koja oduzima previše ljudskih života.

- Želim prestati gristi nokte i psovati. To je svake godine na mojoj listi novogodišnjih odluka - napisala je bivša glumica, danas vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (37) prije godinu dana na svojem blogu 'The Tig'.

