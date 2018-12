'Ne opterećujem se što nisam još majka, sve u svoje vrijeme'

Često pomislim da previše radim i ne posvetim sebi dovoljno vremena, ali ja sam radoholičarka i protiv toga ne mogu, rekla nam je Jelena Rozga (41).

Smatra kako unatoč brojnim obvezama ne zapostavlja ljude koje voli te, ističe, trudi se biti i s obitelji i prijateljima te s njima podijeliti sve lijepe i ružne trenutke. O 2018. kaže da je bila uspješna godina, s više od stotinjak nastupa diljem Hrvatske, ali i izvan nje.

- Toliko je bilo lijepih trenutaka da ne znam koji bih posebno izdvojila, bila je ovo godina puna poslovnih noviteta, uspjeha i privatno s puno smijeha i radosti - kaže pjevačica.

Kao i prethodnih godina, ulazak u Novu godinu proslavit će radno. Nastupa u Crnoj Gori te kaže da očekuje dobru atmosferu i odličnu zabavu.

- Najsretnija sam kad sam na sceni. Dok pjevam, ne mogu zamisliti bolji ulazak u Novu godinu od držanja mikrofona u ruci, a slobodno vrijeme svakako provodim uživajući s najmilijima - objasnila je Jelena, koja novogodišnje odluke ne donosi od datuma do datuma.

- Jednostavno se stalno fokusiram ići naprijed i osvajati male ciljeve jedan za drugim, svaki idući vodi sljedećem, većem od prethodnog - rekla je pjevačica. Ne postavlja si pravila kako bi se trebao razvijati put njezinih želja i ciljeva koje želi ostvariti.

- Put krojimo sami, a želje ostvarujemo svojom upornošću - smatra Rozga. Djetinjstva se rado prisjeća, kao i dana kada je s obitelji čekala ponoć kako bi vidjela vatromet.

- Pamtim obitelj, prijatelje, punu kuću i lijepe trenutke, možda zbog toga i volim ovo doba godine - smatra Jelena. Nije pod stresom tijekom blagdanskih dana jer smatra kako ga ima dovoljno tijekom cijele godine, pa nastoji svaki slobodni trenutak provesti uživajući.

- Tijekom ovih blagdanskih dana se opustim te, iako ne pečem kolače, itekako ih jedem i uživam u njima - smijući se govori Rozga koja misli kako obiteljska okupljanja za blagdane nisu, a nada se i da neće nikad, zastarjeti.

- Narod smo koji poštuje obitelj i tradiciju i ja sam svakako jedna od njih, nijedno materijalno bogatstvo ne može zamijeniti sreću koja iz prva potječe iz zdravog i toplog doma - izjavila je pjevačica.

Kako nije osoba koja “pati” za materijalnim poklonima, najdraži dar joj je publika.

- Uvijek su tu za mene i za svaku Novu godinu i sve praznike, vole me i podržavaju ono što radim, to je za mene najveća nagrada - rekla je Jelena. Pjesmu “Ostani” objavila je prije dva mjeseca te trenutačno radi na novoj pjesmi i jedva čeka da je publika može slušati.

- Pripremam prekrasnu baladu, koja me je duboko dodirnula i koju uskoro možete očekivati. Ali bit će još iznenađenja s početkom nove godine - ostala je tajanstvena pjevačica. Deset godina bila je u Magazinu, a onda se odlučila na samostalnu karijeru te moderniji zvuk. Ipak, ne može se odlučiti koje su joj pjesme draže, one iz vremena s bendom ili samostalne karijere.

Sve ih volim doista i rado ih sve pjevam, na svojim nastupima ne radim razliku među pjesmama. Neke od njih su veći hitovi i nosili stari zvuk ili neke nove note, imaju svoje mjesto na mom repertoaru, objasnila je.

Svjesna konkurencije na glazbenoj sceni, pokušava ostati svoja i sabrana. Smatra kako je upravo konkurencija tjera da bude bolja iz dana u dan. Prati rad kolega, a trenutačno po kući pjeva samo Ninu Badrić i njezinu pjesmu “Rekao si”. Pjevačica je zadnji duet snimila s klapom Rišpet prije četiri godine te se nada novoj suradnji u skorijoj budućnosti.

- Svakako razmišljam o novom duetu, kada se dogodi dobra pjesma, sigurno ću to i napraviti - rekla je Jelena. Nikad se nije okušala u pisanju pjesama jer, kaže, taj posao prepušta onima koji ga najbolje rade, a ona se drži onoga što najbolje zna - a to je pjevanje i prenošenje iskrene emocije onima koji je vole slušati.

No kada je riječ o drugim profesionalnim zanimanjima, Jelena ne vidi ništa osim pjevanja.

- Da se ponovno rodim, opet bih bila pjevačica - odlučna je Rozga, koja bi se za ponudu u sudjelovanju u određenoj TV emisiji odlučila ovisno o vrsti show programa.

Na društvenim mrežama prati je više od 247.000 pratitelja, a u karijeri su njezine spotove pogledali milijuni ljudi, no Jelena smatra kako se zbog svoje popularnosti nikada nije umislila.

- Držim do toga da čovjek, bio visok ili nizak, bogat ili siromah, poznat ili anoniman, prije svega treba biti čovjek ispravnih vrijednosti - objašnjava pjevačica.

Ipak, u karijeri dugoj 22 godine morala je pristajati na neke okolnosti kako joj karijera ne bi krenula “nizbrdo”.

- Naravno da je normalno raditi kompromise i ponekad spriječiti negativne reakcije i komentare, no ne smatram da to radimo samo mi pjevači, iako sebe smatram vrlo iskrenom prema svojoj publici. Mislim da takvih kompromisa ima u svim profesijama - rekla je pjevačica, koju su tijekom godine razne situacije znale izbaciti iz takta.

- Svaki je čovjek slab na neke stvari i dopusti da ih poremete, ali smisao nekih godina i mudrosti je da naučimo kontrolirati svoje strahove i doista živjeti ovaj život kao da je jedan - kaže Rozga.

Iako je ove godine navršila 41., Jelena čvrsto vjeruje da će se baviti glazbom dokle god će disati.

- Dokle god me glas ne izda, a nadam se da nikad neće, ja ću raditi upravo to za što vjerujem da sam rođena, za glazbu, a vjerujem da ću imati i sebi davati prostora i slobodne dane za odmor. Ja sam tip osobe koja zapravo voli raditi i mislim da će me to u daljnjim godinama i održavati, baš kao i danas - uvjerena je pjevačica.

Obožavatelje često “časti” fotografijama u kratkim haljinama, a oni se neprestano pitaju otkud pjevačici tako mladolik izgled.