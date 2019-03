'Ne postoji recept za uspješnu pjesmu, ali postoji za brak...'

Ne postoji recept za savršenu pjesmu. Publika i ja isto razmišljamo, a očito imamo i isti osjećaj. Ako promašim s odabirom pjesme, kriv sam ja. Ako pogodim, opet sam kriv - našalio se Halid Bešlić (65). Bosanskohercegovački pjevač narodne muzike, 16. ožujka ima treći po redu koncert u Areni Varaždin.

- Od koncerta u Varaždinu očekujem dobru atmosferu, kao što je bila svaki put do sada. Odaziv publike bio je odličan i dat ću sve od sebe da ispunim njihova očekivanja – rekao nam je Halid koji se nedavno vratio s turneje po Skandinaviji na kojoj je bio s Hari Mata Harijem (58), a dojmovi su kaže i više nego odlični.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Jako volim ljude koji su željni naše glazbe. Nije bilo dobro, već sjajno! – ispričao nam je Halid koji ove godine obilježava velikih 40 godina glazbene karijere.

- Da ne kažem da nema zasićenja, slagao bi. Razlika je na početku i pred kraju karijere. Volja je ta koja pobjeđuje. Ona je motor koji me nosi – ispričao je te nadodao da turneje nisu ono što su nekada bile kad se pjevalo svaki drugi dan, dok se danas sve svodi na subotu navečer. Unatoč tome što mu spot za pjesmu ‘Taman je’ trenutno ima više od 17 milijuna pregleda, Halid recept za savršenu pjesmu još uvijek nije pronašao. No, malo je drugačija situacija kad je u pitanju ljubav, s obzirom na to da je prošle godine proslavio 40 godina braka sa suprugom Sejdom.

Foto: Azra Family

- Recept za uspješan brak glasio bi: poštovanje, razumijevanje i kako kažu političari, kompromis – našalio se Halid. Iako je Sejda s njim od početka glazbene karijere, a kako kaže i sam Halid, odlično pjeva sevdah, nikada nisu razmišljali o tome da snime zajedno pjesmu.

- Sejda pjeva za svoju dušu. Kada kuha onda pjeva – izjavio je. Brojni koncerti i nastupi zahtijevaju i brojna putovanja, a nedavno se zbog obiteljskih obveza preselio u Njemačku. Naime, njegova snaha Mahira dobila je posao u Offenbachu gdje se preselila s Halidovim sinom Dinom i blizancima Lamijom i Belmin – Kanom.

Foto: Azra Family

- Stalno putujem i iz Njemačke u BiH i obrnuto. Nekad ne znam gdje pripadam. Za sebe volim reći da sam Europljanin. No, kad sam u Bosni – tu sam svoj na svome. Bosna je moja mladost – rekao nam je pjevač koji slobodno vrijeme voli provoditi s unucima.

- Lamija je muzikalna, ali što Bog da bit će. Samo da su živi i zdravi, ostalo ćemo lako – zaključio je pjevač koji će ove godine izbaciti novi album za koji kaže kako je 80 posto gotov.