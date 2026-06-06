Kažu iz glumačkih, odnosno filmskih i kazališnih voda, kako je komedija jako zahtjevan žanr, ljude je ipak lakše rastužiti, rasplakati, prestrašiti, zadiviti superjunacima ili romantičnim dramama...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Ne trebaju snimati komedije, dovoljno je samo pratiti vijesti
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Sve ima svoje mjesto, sve može biti dobro, ali za komediju kažu da je ipak “nešto teže”. A i publika tu zna biti nešto zahtjevnija, pogotovo kada se prikazuje društvo, kojeg smo dio, ali pojedinci baš i ne shvaćaju da je tomu tako.
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