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KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Ne trebaju snimati komedije, dovoljno je samo pratiti vijesti

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Ne trebaju snimati komedije, dovoljno je samo pratiti vijesti
Foto: PROMO

Kažu iz glumačkih, odnosno filmskih i kazališnih voda, kako je komedija jako zahtjevan žanr, ljude je ipak lakše rastužiti, rasplakati, prestrašiti, zadiviti superjunacima ili romantičnim dramama...

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Sve ima svoje mjesto, sve može biti dobro, ali za komediju kažu da je ipak “nešto teže”. A i publika tu zna biti nešto zahtjevnija, pogotovo kada se prikazuje društvo, kojeg smo dio, ali pojedinci baš i ne shvaćaju da je tomu tako.

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