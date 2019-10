Ne voli biti domaćica: 'Sve ono što mogu platiti, neću raditi...'

Pjevačica Lepa Brena (58) na pragu je šestog desetljeća, međutim, zahvaljujući dobrim genima, zdravom načinu života te svakodnevnim vježbanjem Brena je dobila titulu 'najseksi bake Balkana'. Nedavno je otkrila da zavidan izgled duguje i dobro isplaniranom režimu prehrane, međutim, priznaje kako nije iskusna u kuhinji, pišu srpski mediji.

Kaže kako njezin suprug Boba (56) puno bolje kuha, a ona se nikada nije isticala i ne voli kuhati.

- Mama me naučila kuhati, to je bilo nešto obavezno. Sve sam morala znati, međutim, sve što mogu platiti ne želim raditi. Volim lijepo postavljen stol te da mi netko skuha i donese. Sve dok sam živa, moći ću si to priuštiti. Bolje mi je zaposliti neku lijepu kuharicu nego da gubim vrijeme na to što se pojede za pola sata. Ne trebam biti najbolja i sve raditi savršeno - rekla je pjevačica.

Dala je savjet svojoj snahi Aleksandri Prijović (24). Poručila joj je kako se ne treba opterećivati s kuhanjem, već da vodi računa oko djeteta. Kaže kako će joj godine proći, a uspomene koje će stvoriti tokom odrastanja djetetu ostaju zauvijek.

- Život me odvukao u drugu stranu i mislim da trebam biti posvećenija svojem poslu i nečemu što volim. Pravila sam jednom ajvar u dvorištu, ali to mi je bilo naporno - dodala je.

Dakako, o svom izgledu pjevačica i dalje brine te s obzirom na to ima određenu prehranu. Navečer jede zobene pahuljice s lanenim sjemenom, kao i svježe maline i kupine. Također, u slobodno vrijeme voli prakticirati jogu.

- Poslije jutarnje kave radim jogu. To me čini gipkom i daje mi elan. Izbacila sam mliječne proizvode. To je način ishrane koji vas čini sitim, a nije vam napuhnut trbuh i ne osjećate težinu u želucu - objasnila je Brena. Uz to, pjevačica preko dana ili navečer voli jesti ribu uz neko dobro vino.

Također, Brena je jednom prilikom ispričala kako se u njezin zdrav način života nikako ne uklapaju nastupi iza ponoći. Smatra kako je to jako nezdravo.

