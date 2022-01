Gost 'Nedjeljom u 2' bio je Goran Navojec (51) kojeg trenutačno gledamo u HRT-ovoj seriji 'Mrkomir prvi', ali i u čak tri filma koja ovih dana igraju u kinima.

U emisiji je govorio da unatoč tome što je jedan od najzaposlenijih domaćih glumaca i dalje svakodnevno razmišlja o egzistencijalnim problemim.

- Svaki dan razmišljaš o računima, kreditima i ostalim stvarima kao drugi ljudi. Borimo se svim oružjima protiv ove zamke kapitalizma u koju smo se uvukli tako da moramo raditi sve - rekao je Navojec.

Govorio je i o svlačenju pred kamerama i otkrio kako mu to nije nimalo ugodno.

- Imam problem sa skidanjem. Nisam tip koji se voli svlačiti pred kamerom dok u stvarnom životu obožavam. Čim god imam priliku ja se skinem. Danas mi je neugodno reći koliko sam bio plaćen za neke svoje uloge na početku karijere - kazao je kroz smijeh glumac.

Na pitanje koga bi radije glumio, premijera Plenkovića ili predsjednika Milanovića odgovorio je diplomatski, i da kad bi imao priliku odglumiti premijera ili predsjednika ne bi se libio to odraditi.

- Na neki način sigurno bi bilo lakše odglumiti Milanovića. Kod gospodina Plenkovića trebali bi pronaći neke stvari s nekih drugih ulaza - odgovorio je.

Tijekom gostovanja osvrnuo se i na nedavno otkazan koncert Rade Šerbedžije u Vinkovcima. - Mislim da tu ne postoji ništa sporno kad se radi o koncertu. Vjerojatno je tu došlo do neke autocenzure nekih ljudi koji su to organizirali. Mislim da se ne treba miješati politiku i umjetnost. Vrlo je zgodno kad se umjetnost bavi politikom, a kad se politika počne baviti umjetnošću to baš nije zgodno - rekao je Navojec.

