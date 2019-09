Ne želi biti kopija: 'Mučio sam se da izađem iz bratove sjene'

Srpski pjevač Dejan Matić (41) na glazbenoj je sceni 20-ak godina, a njegove pjesme broje i do 20 milijuna pregleda na YouTubeu. On i njegov brat Saša (41), također pjevač, nerijetko nastupaju u Hrvatskoj, a Dejan je zabavljao zagrebačku publiku na prvoj večeri Rujanfesta.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

1. Sviđa li Vam se Zagreb, kako Vas je prihvatila ovdašnja publika?

Sjajna atmosfera i publika, ja slobodno mogu reći da sam ovdje domaći glazbenik. U Hrvatsku dolazim često, kako poslovno, tako i privatno. Da budem iskren - Hrvatska na jednu stranu pa ostatak regije na drugu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Jeste li na početku karijere mogli sanjati o ovakvom uspjehu?

Jesam, jer da nisam, vjerojatno bih radio nešto drugo. Ali nisam očekivao ovim tempom, vrlo brzo sam postavio određene parametre i mjesto na vrhu estrade. Bilo je malo teško jer je moj brat Saša počeo pjevati prije mene i trebao sam se na neki način malo odvojiti od njega i napraviti neki svoj prepoznatljivi stil, kako ne bih bio 'Dejan, brat od Saše', već 'Dejan Matić'. Bilo je veoma teško, ali sam uspio. Svoj posao volim iznad svega i planiram se njime baviti dokle god moja publika to bude htjela.

Foto: Privatni album

3. Rođeni ste u Drvaru. Kako je izgledalo Vaše djetinjstvo, je li bilo ljudi koji nisu vjerovali u Vas?

Nije, ja sam uvijek 'prštao' pozitivnom energijom pa nije bilo moguće da ne vjeruju u mene. Što se tiče djetinjstva, uvijek sam se družio sa starijima od sebe jer sam bio zreliji za svoje godine. Iako sam slijep, društvo me nikad nije drugačije gledalo niti odvajalo zbog tog hendikepa. I drago mi je da nakon svih ovih godina, bez obzira na to što sam javna ličnost, nisam zaboravio prijatelje iz djetinjstva kao ni oni mene. Često se čujem s društvom iz Drvara, kao i s onima iz osnovne te srednje škole. Bez obzira na moju karijeru, mislim da sam ostao isti, odnosno nisam previše 'poletio'.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

4. Kako se nosite s popularnošću, jeste li imali problema s nekim fanovima?

Nisam. Ipak, ja ne trpim bezobrazluk, no toga nije ni bilo u mojoj karijeri. Nikad nisam odbio fotografiranje s fanovima, jer publika je ta koja me postavila na vrh estrade. Da nije bilo publike, ne bih bio ovdje gdje sam sad, a to se ne smije zaboraviti.

5. Kako provodite slobodno vrijeme s bratom Sašom?

S obzirom na to da obojica imamo djecu, najviše se družimo na dječjim rođendanima. Baš je nedavno Sašina kćer napunila 12 godina pa smo zajedno proveli nekoliko dana. Obojica volimo more, dobri smo plivači, stoga se i preko ljeta nerijetko družimo. Saša s obitelji živi u Beogradu, dok smo moja obitelj i ja u Beču pa ni ne možemo provoditi previše vremena zajedno. Ipak, uvijek se trudimo naći neki slobodni trenutak da se okupimo i družimo.

Foto: Privatni album

6. Tko je Dejan kad se ugase kamere?

Dobar otac i dobar suprug. Nekad sam 'mali dječak' jer imam dva malena sina pa se nerijetko spustim na njihov nivo kada se ugase kamere.

Foto: Privatni album

7. Koga cijenite s hrvatske estrade?

Tonyja Cetinskog, Petra Grašu i Gibonnija.

8. Koji je recept za dobar uspjeh?

Biti na zemlji i ostati normalan koliko god je moguće.

POGLEDAJTE VIDEO: