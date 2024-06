Nebojša Slijepčević za 24sata: 'Zlatna palma će proći, ali film će zauvijek ostati s publikom...'

Film će u sljedećih godinu dana obići čitav svijet. Iskreno, jedva čekam da se tema razgovora sa Zlatne palme skrene na film, jer najviše me zanima reakcija domaće publike, govori nam nasmiješeno Nebojša Slijepčević. Na Kaptolu se prošli tjedan slavilo osvajanje Zlatne palme za njegov film ‘’Čovjek koji nije mogao šutjeti’’, a s tim slavljem je završio i Nebojšin godišnji odmor te povratak u Zagreb film, gdje radi kao umjetnički savjetnik za dokumentarni film. Redatelj tamo surađuje s mladim dokumentaristima.

- Pod moj opis posla spada ono što mi na filmu zovemo kreativni producent. Biram dokumentarne projekte koji će Zagreb film producirati. Sad ćemo imati radionicu u lipnju. Svake godine sazovem zanimljive autore i redatelje na radionicu na kojoj pričamo o potencijalnim filmovima. Moj zadatak je otpočetka pa do premijere pratiti njihov film - kaže nam. Slijepčević godinama predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i na VERN-u.

- Mogu vam reći da imamo dobre mlade dokumentariste u Hrvatskoj - zaključuje. ‘’Čovjek koji nije mogao šutjeti’’ je Slijepčevićev prvi igrani film. Prije Zlatne palme režirao je dva uspješna dugometražna dokumentarca ‘’Gangster te voli’’ i ‘’Srbenka’’, iza čije produkcije stoji njegova supruga, producentica Vanja Jambrović.

Zagreb: Svečana proslava povodom osvajanja nagrade na Filmskom festivalu u Cannesu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Međuosobno se savjetujemo. Ona dobro poznaje stručnu i kreativnu stranu produkcije - dodaje Nebojša. Supruga je iznenadila Nebojšu sa zabavom u njihovom domu nakon osvojne Zlatne palme. Čim je redatelj otvorio vrata dočekali su ga dragi prijatelji.

- To je bilo pravo iznenađenje. Ludo i nezaboravno - smiije se redatelj. Nakon zagrebačke projekcije prva otvorena premijera ‘’Čovjeka koji nije mogao šutjeti’’ bit će u Splitu 18. lipnja, a nakon toga film putuje po međunarodnim festivalima. Njegova Zlatna palma koju je osvojio na 77. izdanju Filmskog festivala u Cannesu još nije našla svoje mjesto na polici.

- Zasad je optjecaju, svi je žele vidjeti. Ha, ha. Obično je nosim sa sobom ili ide od ruke do ruke - smije se redatelj. Za uspjeh u Cannesu kaže da su mu trebale godine rada.

Foto: PROMO

- Film je posao koji se uči. Meni su trebale godine da ga naučim raditi, a imam još puno učenja pred sobom. Treba raditi vjerno, uspjeh možda dođe, možda ne dođe, ali filmovi će sigurno dobri biti - kaže nam. Na svečanom dočeku u Kaptolu ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, izaslanica predsjednika Vlade, čestitala je ekipi filma na ovom izuzetno velikom uspjehu.

- Trebalo je prepoznati priču i ispričati je na način da bude prepoznata na najvažnijem festivalu. Sigurna sam da svi još nismo svjesni koliki je ovo uspjeh i kolike će se prilike otvoriti, a mi ćemo s HAVC-om nastaviti stvarati produkcijske i financijske uvjete da vi i vaši kolege uspješno nastavite raditi - poručila je Obuljen Koržinek.

Foto: Samir Cerić Kovačević, Julien Duval

’’Čovjek koji nije mogao šutjeti’’ prvi je hrvatski film od osamostaljenja koji je osvojio Zlatnu palmu i tek drugi koji se za nju natjecao. Film govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih, kad su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snaga zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd - Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 Bošnjaka. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije. Buzov je bio 20. žrtva.

Prošle godine sud Bosne i Hercegovine osudio je pravomoćno sedmoricu Srba iz BiH na 91 godinu zatvora zbog ubojstva 20 nesrpskih civila. Slijepčević se potrudio da glumci imaju sve informacije o zločinu i suđenju.

- Čitanje tih strašnih svjedočanstava bilo je mučan proces pripreme. Dok snimate film, osjećate obavezu prema ljudima u vagonu, prema žrtvama i njegovim obiteljima jer želite što više se približiti istini - rekao nam je Slijepčević. Sa sinom Tome Buzova, Darkom, koji s obitelji živi u Beogradu, redatelj se čuo nakon dodjele nagrade.

Photocall des palmes lors du 77ème Festival International du Film de Cannes au Palais des Festivals à Cannes | Foto: Christophe CLOVIS

- Bez njegove podrške ne bih ni radio ovaj film - govori nam. Nebojša je nagradu i cijeli film posvetio Tomi Buzovu.

- To je jedino ispravno - ističe Slijepčević.

Film ‘’Čovjek koji nije mogao šutjeti’’, koji traje 13 minuta, snimali su početkom siječnja na Glavnom kolodvoru u Zagrebu.

The 77th Cannes Film Festival - Closing ceremony | Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

- Tražili smo mjesto koje će ‘odglumiti’ seosku stanicu u zabiti i našli smo ga u središtu Zagreba - kaže redatelj. Njegova glavna uputa glumcima bila je da “rade film kao da se to zbiva njima danas”. Ulogu Tome Buzova glumi Dragan Mićanović, a osim Bogdana u filmu se pojavljuju Alexis Manenti, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

Na kraju svečanosti na Kaptolu redatelju se putem video poruke obratio Darko Buzov, sin glavnog junaka filma, zahvalivši mu što je napravio film koji govori o činu njegova oca.

- Hvala ti za sve što si uradio. Čovjek proživi cijeli život i taj život mu se sastoji od lijepih i ružnih stvari. Moj otac je uvijek govorio da jedan događaj okarakterizira čovjek za cijeli život. Na moju sreću, dogodilo se da je moj otac učinio nešto što ga je označilo kao dobrog čovjeka. Mada je on u suštini bio dobar i sam po sebi. Vjerujem da je u to vrijeme bilo puno ljudi koji bi uradili nešto slično. Znam da je on to učinio jer je bio siguran da je to ono što treba učiniti. Ponosan sam na njega, kao što sam ranije rekao, za njega je istina bila najbitnija, a laž nešto najgore što čovjek može uraditi. Hvala ti i cijeloj tvojoj ekipi za ovo djelo, koje će gledati buduće generacije. Sve generacije moraju shvatiti da nije važno koje ime i prezime nosiš, već samo da si čovjek. To je u suštini najbitnije. Pored mog oca ima bezbroj ljudi koji su učinili velike stvari, no još jedno ti hvala što si izabrao prikazati život mog oca na vjerodostojan i kulturan način - rekao je Darko Buzov.

Redatelj Nebojša nije mogao suspregnuti suze.

- Nismo se upoznali nikad. Stvarno sam dirnut. Darko mi je nakon nagrade poslao poruku koja me je emotivno više dirnula od same Zlatne palme - rekao je na kraju Slijepčević.