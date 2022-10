Neda Parmać uzrujana zbog pitanja koje postavljaju djeci: 'Možete li prestati? Nervira me'

Članica grupe Feminnem Neda Parmać (37) otkrila je uz fotografiju s kćeri Adrianom kako joj se ne sviđa što mnogi ljudi vrtićku i osnovnoškolsku djecu ispituj imaju li simpatiju, dečka ili curu.

- Možemo li molim vas prestati vrtićku i osnovnoškolsku djecu prestati ispitivati da li imaju simpatiju, dečka, curu... Ne mogu vam opisati koliko mi ide na živce što je to jedno od prvih pitanja koji odrasli pitaju djecu - napisala je te nadodala je li to zaista najbitnija stvar. Razumije da do pitanja dolazi zbog nedostatka inspiracije, ali kaže, da je bolje onda šutjeti.

Foto: Instagram/Neda Parmač

- Gotovo cijeli vrtićki period bi na pitanje, za koje djeca nemaju uopće ideju što bi simpatija mogla biti i na to pitanje nemaju odgovor, skoro uvijek su zbunjeni, pa čak i kad kaže da nema gotovo uvijek sljedeće pitanje je 'Ma kako to? Sigurno ti se netko sviđa'. Odgovarala sam umjesto nje sa 'ma kakav dečko, što će joj to..ha ha'. Osjećaju da moraju imati simpatiju, i još gore, kao da je to jako bitno - nastavila je pjevačica.

Predložila je nekoliko drugih tema za razgovor sa djecom, za one koji se možda ne snalaze u toj situaciji.

- Evo par prijedloga... 'si čuo neki dobar vic?','maš li najdražu pjesmu?', 'maš li hobi?' Aj pliz... Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka - zaključila je Parmać.

Foto: Instagram/Neda Parmać

