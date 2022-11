Neda Ukraden o prošlom braku: 'Taman sam izašla iz jednog ropstva i ajd' sad u neko drugo'

Pjevačica Neda Ukraden (72) nedavno je objavila autobiografiju ''Zora je svanula''. U kjnizi se prisjetila djetinjstva i odrastanja uz stroge roditelje, bivšeg supruga i druženja s Titom, a sad je otkrila zašto dijamantni prsten nije dovoljan da ponovno stupi u brak.

Neda iza sebe ima brak s pokojnim Milanom Bilbijme, s kojim je dobila kćer Jelenu.





- Meni je najveći problem bio kako prekinuti! Kako raskinuti neku vezu koja te guši! Hoćeš da poludiš, ropstvo! Razumiješ? Ja dijete strogih roditelja, taman izašla iz jednog ropstva, ajd sad u drugo neko! - rekla je za IN Magazin.

Neda danas slovi kao najseksi baka Balkana, čije srce nije lako osvojiti.



- Zaista imam jedan princip - nema ništa na silu! Ništa! Nećemo se vući ni u braku, ni u vezi, ni u čemu ako to nije to, ako to nije prava priča! Džaba prstenje, džaba dijamanti...nema tog dijamanta koji može da me uz nekog zadrži ako to nije ta vibra! - kaže.

