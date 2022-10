Neda Ukraden otkrila koji joj je glazbenik donio cvijeće u zoru: Donio mi je Orhideje u Sarajevo

Pjevačica Neda Ukraden (72) nedavno je publici predstavila svoju autobiografiju 'Zora je svanula', u kojoj je otkrila neke nepoznate detalje iz svog života. U jednom dijelu knjige opisala je i kako joj je udvarao Saša Popović (68), glazbenik, suvlasnik i direktor jedne srpske diskografske kuće.

Neda je u knjizi opisala kako je jednom rano ujutro Saša došao pred njezin stan s cvijećem, ali ona ga je odbila. Popović je, tako piše Ukraden, htio da se pjevačica izjasni je li zaljubljena u njega ili nije. Na to mu je ona odgovorila kako nije trebao trošiti novac na gorivo i cvijeće da bi došao do njezinog stana u Sarajevu jer joj je to pitanje mogao postaviti i telefonski.

Nakon što su ove ulomke iz knjige prenijeli neki mediji u Srbiji Popović je odlučio demantirati te navode.

- Nije to baš tako točno, kako je ona to napisala. Ja kao javna osoba mogao bih napisati knjigu koja bi oborila sva ova izdanja s estrade. Bila bi sigurno najprodavanija knjiga u ovoj državi. Ali ne želim iznositi s kim sam bio prije Suzane. Svatko ima neku svoju politiku i neke svoje želje. Isto tako nije istina i da je Brena bila ljubomorna na Nedu - prenosi Blic izjavu Saše Popovića.

Za isti medij je Neda rekla kako je ta priča za nju završena prije 30 godina te su sada u dobrim odnosima, ali je i dalje fascinira činjenica što je Popović u ponoć u cvjećarni kupio sve orhideje i došao pred njezina vrata u zoru.

- To je nešto što svaku ženu očara - rekla je pjevačica.

Prisjetimo se, hrvatska pjevačica nedavno je održala promociju svoje autobiografske knjige u Beogradu. Na promociji su se pojavili mnogi dragi prijatelji pjevačice, uključujući Suzanu Mančić (65), bivšu loto djevojku koja je mamila brojne poglede.

