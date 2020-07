Neda Ukraden pokazala dekolte u 7. desetljeću: 'Kao bombona'

Pjevačica je za vrijeme karantene bila zabrinuta za financijsko stanje jer su joj bili otkazani svi koncerti. Sada se ponovno vratila na pozornicu, o čemu je svoje obožavatelje radosno obavijestila na društvenim mrežama

<p>Pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> (69) i u sedmom desetljeću žari i pali scenom. Njezini obožavatelji prozvali su je 'najseksi bakom Balkana'. A sada je nakon nekog razdoblja ponovno došao red da stane na pozornicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Nedom</strong></p><p>Naime, pjevačice se u razdoblju karantene zbog pandemije korona virusa požalila kako su joj otkazani koncerti. Tada ju je najviše brinula financijska situacija.</p><p>- Koga to ne bi brinulo? Meni je do sada otkazano deset koncerata. Uvijek su pjevači bili slobodni strijelci, ali svi mi imamo neke obaveze. Također, želim svojoj obitelji ostaviti nešto. Ne želim biti samo jedna Neda koja je pjevala, a nije ništa ostavila. Neka me moja djeca pamte ne samo po pjesmi, već i po onome što sam im ostavila - rekla je Neda svojedobno.</p><p>Na društvenim mrežama ponovno obavještava svoje pratitelje o nadolazećim koncertima. Za posljednji je to učinila pozirajući u bikiniju. Vjerojatno je odmorila prije ludih noći i svirki do zore. Njezini pratitelji standardno su je povalili na račun njezina izgleda.</p><p>- Bakica kao bombona. Divna žena. Kao da imaš dvadeset godina - pisali su joj.</p><p>Osim što je nakon pandemije ponovno počela nastupati, pjevačica je nedavno otkrila kako je zaljubljena.</p><p>- U koga? Pa taman posla da vam kažem. Nisam ja monetizirala svoju ljubav. Nema govora o tome. Polako. Znat će se - misteriozno je rekla u razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/srce-nede-ukraden-vise-nije-slobodno-najseksi-baka-balkana-priznala-nam-je-da-ju-je-pogodila-amorova-strelica---611354.html" target="_blank">InMagazin</a>.</p><p>S godinama je promijenila stav o ljubavnim odnosima, no nije onaj o dobrom provodu. Dobrih tuluma za nju nikada nije premalo.</p><p>- Prava fešta je samo s našim ljudima, na našem tlu, s našom glazbom, s našim pjesmama , i to je onda prava fešta - zaključila je pjevačica. </p>