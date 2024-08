Neda Ukraden slavila rođendan posebnog joj muškarca: 'Hvala na podršci u teškim trenucima!'

Pjevačica Neda Ukraden (73) ne krije sreću što je okružena lijepom i uspješnom obitelji. Njezina kći Jelena u braku je s Predragom Minovićem s kojim ima troje djece, a upravo je Nedin zet proslavio rođendan.

- Dragi moj zete Peco, hvala ti što si divan suprug mojoj kćeri i najbolji otac mojim unucima. Hvala ti što si našu kuću ispunio svojom ljubavlju, pozitivnim duhom i što si i meni podrška u teškim i dobrim trenucima. Sretan ti rođendan i da nam još dugo živiš u zdravlju i uživaš u onome što te ispunjava ljubavlju. Tvoj tašta Neda - napisala je Ukraden u opisu objave.

Neda je zeta 'prihvatila kao svoje dijete', stoga mu je jednom prilikom pomogla da riješi zdravstvene probleme.

- Inzistirala sam da ode na kliniku i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao bi oslijepiti na jedno oko. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo - izjavila je pjevačica za Informer.

Foto: Instagram

Predrag joj se zahvalio na poseban način, koji je sve iznenadio.

- Zet je istetovirao moje ime, ali ne zbog nekretnina koje sam mu prepisala, već iz zahvalnosti što sam mu pomogla kad je imao zdravstvene probleme - rekla je Neda.

Popularna Neda priznaje da obitelji pokušava pomoći na sve načine.

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu - ispričala je.

Beograd: Neda Ukraden i Lepa Brena na snimanju Novogodišnjeg programa RTS-a | Foto: Antonio Ahel