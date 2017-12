'Neka bakica me srušila na tlo i počela ljubiti, a svi su gledali'

Zastrašujuć je podatak da radimo takve pauze, rekao je frontmen Plavog orkestra Saša Lošić Loša (53) i dodao da u Zagrebu sviraju 17. veljače 2018. nakon sedam i pol godina.

Frontmen Plavog orkestra Saša Lošić najavljuje koncert u Zagrebu i priča o danima najveće slave popularnog benda

Glazbenik se našalio da on i ostatak benda u biti funkcioniraju kao sezonski radnici.

- Kad imamo koncert nađemo se na nekoj benzinskoj pumpi ili kafani i idemo 'brati grožđe'. Tako funkcioniramo - objasnio je Loša.

Tvrdi da su zadnjih nekoliko godina odbijali razgovarati s medijima i radili su preko usmene predaje. Odlučili su napraviti i prvi live album 'Evergreen'.

Pričajući o koncertima istaknuo je kako uvijek na početku pita svoju publiku žele li stare i nove pjesme te voli komunicirati s njima. Ispričao je i kako se njihovi obožavatelji stalno mijenjaju.

Foto: 24sata/24sata

- Svaki put imamo nove fanove. Sada su to millenialsi koji u jednoj ruci drže telefon. Kada bi ih tražio da dignu ruke gore, lupali bi od njega - rekao je pjevač.

Loša im se ponekad ispričava tijekom nastupa što ih ometa dok snimaju i objašnjava im da su uživo ipak u najboljoj rezoluciji.

- Njih to ne dira. Veći im je imperativ da to objave na društvenim mrežama nego da slušaju dok su na koncertu. Kad shvate da se to događa sada u realnosti, događa im se neki preokret - ispričao je.

Našalio se da ne vole izlaziti van jer su im slabe grafike na ulici.

Foto: 24sata/24sata

Istaknuo je kako je Plavi orkestar u svojoj karijeri imao najveće koncerte u Splitu 1985. sa 60.000 i u Beogradu prije nekoliko godina 140.000 fanova.

- Svi su nam uzbuđeni ulazili u garderobu zbog tih uspjeha i čestitali - istaknuo je Loša.

Prisjetio se 80-ih godina kada je Plavi orkestar doživljavao najveću slavu.

- Neki engleski novinar nas je nazvao 'Beatlesima iza Željezne zastave'. Došao je u Jugoslaviju i pratio potpisivanje naših ploča - ispričao je glazbenik.

Kada su susretali s nekoliko tisuća fanova uvijek je morala intervenirati policija. Kordon ih je držao kako ne bi zgazili Plavi orkestar. Neka bakica s cigaretom je smirivala situaciju, a onda je skočila na pjevača.

- Srušila me na tlo i počela ljubiti. Bio je zamrznut kadar policajca s pendrekom i svi su gledali hoće li udariti bakicu - prisjetio se Loša i dodao da su ostale velike posljedice na bendu te se našalio da su sve srećom prošli bez droge.

Foto: Marko Perić/24sata

Uspjeh Plavog orkestra je tada prepoznao i Jugoton, najveća izdavačka, glazbena kuća i štampali su njihove pjesme u tri smjene. U šest mjeseci su prodali oko 600.000 primjeraka. Loša je otkrio i kako su članovi benda 'Ekatarina Velika' pojeli prljave hrenovke koje su njegovom basisti pale u kanal s perjom i blatom.

- On je htio izliti vodu u kanal, a pale su mu hrenovke. Planirao ih je oprati nakon što završimo snimanje, ali se odužilo i u međuvremenu je došla Ekatarina velika i pojeli su ih - prisjetio se.

Plavi orkestar su uspoređivali s Bijelim dugmetom, a Loša je imitirao Gorana Bregovića i govorio usporeno poput njega. Kaže da je svatko bio mlad i njegovo sve je dostupno javnosti, pa i svaki 'kretenizam' koji je napisao. Fascinira ga činjenica je pjesma 'Bolje biti pijan nego star' još aktualna, iako ju je napisao kao adolescent.

- Jedini način komunikacije je bilo preko pjesama i ona je direktno nekom adresirana - objasnio je i dodao kako je tada bilo 'blam' reći nekome da ti se sviđa.

Foto: Marko Perić/24sata

Glazbenik smatra da bi neke scene iz karijere benda postale viralne da su ih snimali. Jedna od njih je potpisivanje ploča u Nami kada su u Ilici bili konji i odjednom se čulo pucanje stakla.

- To je mogla biti strašna scena. Kad su nas odvodili, gledao sam hoće li biti sve u redu. Staklo se nije rasulo. To bi bilo viralno na internetu - ispričao je.

Fanovi su bili zaluđeni Plavim orkestrom i kampirali su na Somboru, pa bend nije mogao izaći iz hotela. Žicali su jedni druge cigarete.

Loša i dalje nosi kapu, a razočaran je što se odlučio za takav imidž. Nema osjećaj da ju ima nego mu se čini kao da je to njegova glava.

- Kad bih ju skinuo svi bi izašli iz Doma sportova. Javni život ima nuspojave, a uz kapu je ta što stalno mijenjam brojeve. Neki prijatelji imaju mojih 30 brojeva. Moj menadžer ima broj 'Loša dao Bog posljednji broj' - našalio se glazbenik.

Neki ljudi se nakače i gnjave ga, a on to ne zna odbiti. Loša je najavio kako će na ovom koncertu svirati pjesme koje ljudi vole jer su napravili istraživanje na društvenoj mreži.

- Ljudi su se javili i glasovali. Dobili smo listu u jednom danu od 30 pjesama. Pobijedila je 'Bolje biti pijan nego star' s nekoliko tisuća, druga je 'Sava tiho teče', pa 'Suada', četvrta je 'Ako su to samo bile laži'. Nevjerojatno je da je na visokom petom mjestu 'Ne mogu ti ništa osim srca dati' koju nikad nismo svirali na koncertima - istaknuo je Loša.

Kaže kako kod audiovizualne produkcije bend uvijek pratim trendove i ugledna kuća koja je radila nastupe za Depeche Mode, Rihannu i Nicka Cavea surađuje s njima za koncert u Domu sportova 17. veljače.

- Rekonstruirat ćemo osjećaj 70-ih. Izgledat će kao da nas je netko izbacio iz nadrealnog vrtloga u 2018. - zaključio je glazbenik i ispričao se ako je bio dosadan fanovima.