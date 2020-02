Nekad je živjela u dvorcu kralja Apaurina, a danas slika i hekla

Vrijedne nekretnine, automobili, brodovi, umjetničke slike, tantijemi... Imovina poznatih i slavnih često je iznimno vrijedna, a isto tako često smo svjedoci i nemogućnosti dogovora oko podjele te imovine, nasljedstva, pa onda kreću mučne optužbe, dugogodišnji procesi, svađe i prepucavanja. Već iscrpljeni od te borbe ne prezaju ni pred čime, u javnost izlazi prljavi veš, a nije rijetkost ni kad se odjednom počnu javljati rodbina i obitelj za koju prije nisu ni čuli. U ovom serijalu donosimo neke od priča samih aktera. Ispričali su nam svoja iskustva procesa koji su u tijeku već godinama, a pomaka gotovo da i nema. Situacije u kojima se ponekad nalaze zaista postaju bizarne, a optužbe sulude.

Živjela je u dvorcu, imala poslugu koja je pazila da joj ništa ne nedostaje, budila se uz mirise zelenila zagorskoga kraja, a onda joj je početkom 2004. umro voljeni suprug.

Ladi Szabo Kajfež (61) ostale su dvije unosne nekretnine - dvorac Miljana u Zagorju te vila na Šalati u Zagrebu. Obje je nekretnine u konačnici prodala. Odlučila je krenuti dalje, posvetila se slikarstvu i danas uživa u životu više nego prije. Udovica Franje Kajfeža, doktora kemijskih znanosti i političara, koji je 1964. registrirao lijek Apaurin, iz javnog života povukla se nakon prve izložbe u rujnu 2009., kad je u riječkoj Filodrammatici predstavila 15 radova, ulja na platnu i jednu grafiku od tuša, a likovno obrazovanje stjecala je tijekom srednje škole, dok je s ocem diplomatom putovala po Americi. Za 24sata ispričala je kako danas izgleda njezin život, koliko joj je bilo teško otići iz dvorca u kojem je provela 17 godina te kako joj ide u ljubavi.

- Dugi niz godina bavim se slikarstvom, tehnikom ulja na platnu, heklanjem i štrikanjem na ruku i šivanjem. S velikom voljom to radim jer je izvrstan način relaksacije kao i za opću psiho-mentalnu kondiciju - priča nam profesorica engleskog i povijesti umjetnosti, koja je u ovim hobijima našla “lijek” od obveza i prošlosti.

Godine 1988. na poziv kume iz prvog braka, koja nije mogla ići, Lada je poslovno razgledavala dvorac Miljana u Zagorskim Selima ne sluteći da će joj taj posjet promijeniti sudbinu. Upoznala je pokojnog supruga, s kojim je nakon tri godine veze dobila prvu kćer, Alanu (29), a 1993. i Francescu (27), kojoj su krsni kumovi bili Franjo i Ankica Tuđman. Iako je razlika između Franje i Lade bila 21 godinu, ljubav je pobijedila. U dvorcu su osnovali i Miljanski laboratorij te tvrtku za proizvodnju farmaceutskih pripravaka MILABO, a u slobodno vrijeme Lada se bavila uređenjem dvorca.

Preuredila je dva rustikalna salona i napravila postav slika. Imala je poslugu, kupovala je skupe haljine, odgajala kćeri u Zagorju, no nakon smrti supruga, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, sarkoma kostiju, Lada je odlučila krenuti dalje. Za razliku od mučnih sudskih procesa o ostavštini, poput one Ive Robića, ona je nasljedstvo riješila bez problema.

- Svi mi nasljednici, ima nas šest, jednoglasno smo se dogovorili da dvorac Miljana ide na prodaju. To nam je bila najbolja odluka, za dobrobit svih nas. Itekako je trebalo paziti na novac, kao i sad, jer najlakše je sve potrošiti i onda plakati: ‘A što dalje?’ - tvrdi nam Lada. Dodaje kako joj selidba nije bila laka.

Pred očima mi se izvrtio cijeli film. Mojih 17 godina, koliko sam tamo živjela, i nekakav osjećaj tuge u drugu ruku. Nije mi bilo žao jer mog Franje više nije bilo, sve se promijenilo, život ide dalje. Ja se s lakoćom selim jer dosad sam se selila 22 puta. Tri kontinenta, pet zemalja, pet ogromnih gradova, svaki put nova američka škola. Moj otac je radio za WHO - United Nations. Djeci takvih roditelja suđeno je da se stalno sele, izjavila je Lada, koja je, prije nego što je upoznala Franju, bila u braku, a inovator ih je imao čak četiri.

Prodaja imanja označila je kraj luksuznog života za Ladu, u kojem je s Franjom u dvorcu nekadašnje obitelji Ratkaj živjela i odgajala njihove dvije kćeri. Za dvorac je prvobitno tražila 44 milijuna kuna, no s vremenom se cijena smanjila.

Dvorac nije prodala do 2010., dok preko prijateljice Ksenije Vrabić u rujnu 2008. nije upoznala Milana Krekovića (59), koji je vješt trgovac nekretninama i koji joj je na kraju pomogao prodati dvorac. No poslovni odnos između profesorice i bogatog poduzetnika uskoro se rasplamsao u veliku ljubav, koju su kasnije okrunili brakom.

- Kad sam išao prema restoranu, mislio sam si: ‘To sad sigurno prodaje nekakva stara gospođa koja će me udaviti’. Kad sam ugledao Ladu, zbunio sam se - prisjetio se Milan. Nakon poslovnog upoznavanja željeli su se upoznati i privatno. Prvo je bila kava, pa ručak, večerica, poljubac... Zajedničkim snagama prodali su dvorac pet godina nakon Franjine smrti za oko 17,5 milijuna kuna Dragutinu Kamenskom, odnosno njegovoj tvrtki Kamgrad objekti d.o.o. Da je dvorac preuređen, pokazuju fotografije koje smo nedavno snimili.

- Gospodin Dragutin Kamenski i ja dobri smo prijatelji i drago mi je da je on sadašnji vlasnik dvorca Miljana. Investirao je jako puno da se očuva taj spomenik kulture i da živi dalje. Bila sam u dvorcu nakon prodaje, izgleda sjajno. Meni će Zagorje uvijek ostati u lijepom sjećanju, kao i život u Miljani. Kao da je sudbina imala svoj nastavak jer sam nasljednik dvorca Mattachich-Dolansky u Vinici. Dvorac su nam oduzeli 1945. tijekom vladavine komunističke Jugoslavije (službeni naziv dokumenta svima kojima je oduzeta imovina). Kad sam prvi put došla u Miljanu, zapanjile su me freske u salonima jer su gotovo identične u salonima našeg dvorca Dolansky. Oba su iz istog doba, barok-rokoko. Rekla je moja pokojna mama, Marina Dolansky Szabo, kad je došla u Miljanu: ‘Osjećam se kao da hodam salonima našeg dvorca u Vinici’ - govori nam Lada.

Osim dvorca Lada je građansku vilu u Alagovićevoj ulici u Zagrebu, koja je djelo poznatog arhitekta Stjepana Planića, koju je Franjo kupio 1968., prodavala za sedam milijuna eura. Poslovna veza ubrzo je prerasla u intimnu, nastavila se viđati s Milanom, koji joj je ubrzo postao treći suprug. Vjenčali su se u rujnu 2009. u riječkoj crkvi svetog Jeronima, a ljubav im i danas, kaže nam Lada, cvjeta.

- Moj suprug je Hrvat koji je živio 35 godina u Švicarskoj i Njemačkoj. Tamo se školovao i završio fakultet. Tu se jako dobro razumijemo jer smo oboje proveli puno godina u inozemstvu i puno proputovali. Volimo zajedno kuhati, ja sam i puno naučila od njega jer je po struci hotelijer i masterchef - ističe profesorica, koja se i u sedmom desetljeću može pohvaliti zavidnom figurom.

- Triput na tjedan vježbam na steperu te radim razne vježbe istezanja koje odgovaraju mojoj konstituciji. Što se tiče lica, ne koristim nikakve skupe kreme nego sasvim normalne, pristojnih, dostupnih cijena. Ljepota, dobar ten, kvalitetna koža i tjelesna kondicija dolaze iz želuca. Dakle, jedem sve osim vrlo masne hrane, ne provodim nikakve dijete i dovoljno odspavam jer organizmu treba odmora za novi dan - priča nam Lada čime njeguje vitku liniju. Ipak, najponosnija je na kćeri, koje su imale 14 i 11 godina kad su izgubile oca, a danas su mlade, odrasle i poduzetne žene.

- To su dvije divne žene koje sam odškolovala i postavila na noge da budu pošteni i dobri ljudi. Alana je magistra umjetnosti, smjer kiparstvo, Francesca je administrativna tajnica te certificirani make up artist i hair stylist američke škole MUD-make up Designory. Pohađala je škole u Zagrebu, Milanu i Berlinu - ponosno ističe. Dodaje kako su joj danas ciljevi očuvati zdravlje obitelj i te uspjeh njezinih kćeri u svojim profesijama.

- Ali i da smo si podrška jedni drugima - zaključuje Lada.

