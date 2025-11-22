Nekad se borila s kilogramima, a danas Gabi iz 'Života na vagi' čeka bebu: 'Osjećam se super'

Gledatelji su je upoznali u prvoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', kad je otvoreno i hrabro progovorila o borbi s prekomjernom težinom. Danas, nekoliko godina kasnije, Gabrijela Crnjac započinje najljepše životno poglavlje. Za RTL.hr potvrdila je da je trudna i da očekuje djevojčicu. 'Osjećam se super, sve je u redu, hvala Bogu', rekla je te dodala da je ime već gotovo sigurno. 'Mislim da će se zvati Ella', rekla je.
Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine.
| Foto: RTL
Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine. |
Foto: RTL
Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine.
| Foto: RTL
U prvu sezonu 'Života na vagi' ušla je sa 183 kilograma, a tijekom natjecanja izgubila je nevjerojatnih 100 kilograma.
| Foto: RTL
Ni nakon emisije nije odustala od sebe.
| Foto: RTL
- Poslije showa režim sam morala prilagoditi svome načinu života, što se dakako baziralo na savjetima trenera koje smo naučili u 'Životu na vagi', ali pridržavanje svega u stvarnom svijetu nije lako održivo. Tijekom emisije u potpunosti ste posvećeni sebi i cilju zbog kojega ste došli, no pravi izazovi kriju se kad se ugase svjetla kamera, uz brojne obaveze i iskušenja - ispričala je ranije.
| Foto: RTL
- Nakon izlaska iz showa, kao i svi ljudi, imala sam uspona i padova, pluseva i minusa na vagi. Najviše što sam vratila u jednom periodu bilo je oko desetak kilograma, ali sam ih jednako brzo i skinula. Nakon showa jedan period surađivala sam sa Sanjom, tako da mi nije falila u teretani. Što se tiče obroka, pripremala sam ih sama, uvijek dan ranije - dodala je
| Foto: RTL
Najveća podrška sve ove godine bila joj je obitelj.
| Foto: Facebook
- Moja najveća podrška od malih nogu, a posebno tijekom moje bitke s kilogramima bili su roditelji, braća i sestre, cijela uža obitelj i najbliži prijatelji. Mislim da su oni uvijek više vjerovali u mene nego što sam ja sama. To je jako bitan faktor u samom procesu gubitka kilograma, kada psihički padnete i nemate potrebnu podršku ljudi oko sebe, najviše griješite i teško se vraćate na pravi put - rekla je.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook