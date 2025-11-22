Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POGLEDAJTE NEVJEROJATNU TRANSFORMACIJU

Nekad se borila s kilogramima, a danas Gabi iz 'Života na vagi' čeka bebu: 'Osjećam se super'

Gledatelji su je upoznali u prvoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', kad je otvoreno i hrabro progovorila o borbi s prekomjernom težinom. Danas, nekoliko godina kasnije, Gabrijela Crnjac započinje najljepše životno poglavlje. Za RTL.hr potvrdila je da je trudna i da očekuje djevojčicu. 'Osjećam se super, sve je u redu, hvala Bogu', rekla je te dodala da je ime već gotovo sigurno. 'Mislim da će se zvati Ella', rekla je.
Nekad se borila s kilogramima, a danas Gabi iz 'Života na vagi' čeka bebu: 'Osjećam se super'
Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine. | Foto: RTL
1/13
Gabi je osvojila gledatelje svojom iskrenošću i borbom protiv prekomjerne težine. | Foto: RTL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025