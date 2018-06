Nekad se ljubila s kolegicom, a danas šalje ljubav iz Rusije...

Ako vas put ovoga ljeta nanese u Moskvu, ondje svakako potražite slatku Lenu Katinu (34).

Svaki dan 24sata predstavljat će vam po jednu ljepoticu iz gradova domaćina SP-a, a kako je Moskva ipak glavni grad, a Lena je rođena tamo te je velika zvijezda, red je da počnemo s njom.

Izgleda vam poznato? To je zato što još uvijek vjerojatno pamtite vruće scene iz spota 'All The Things She Said', u kojemu se Lena, zajedno s tadašnjom kolegicom iz benda t.A.T.u., strasno ljubila na kiši.

Foto: Instagram

No njihova ljubav, koja je dobro bila osmišljena u nekom studiju, nažalost, nije izdržala. t.A.T.u. se raspao, a s njim i nevina lezbijska ljubav ove dvije Ruskinje.

Foto: Instagram

Ali Lena je nastavila s glazbenom karijerom. Život joj se preokrenuo. Ostala je sama na pozornici, a zgodnu crnku Juliju zamijenio je Srbin Saša Kuzmanović. Lena se za njega udala i rodila sina, ali obožavatelji će je uvijek pamtiti iz t.A.T.u. razdoblja.