Nekadašnja 'Pipi djevojka' prošetala modnom pistom u 60. godini i ostavila sve bez daha

Bivša manekenka Ana Sasso (59) po mnogim je mišljenjima najljepša žena Jugoslavije, a u nedjelju je prošetala na humanitarnoj reviji City Modus gdje je privlačila poglede u dugoj crvenoj haljini.

U hotelu Sheraton održano je šesto izdanje humanitarne revije City Modus, u čast ženama oboljelim od raka dojke.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ana je prošetala u dugoj crvenoj haljini otvorenih ramena, a kosu je podigla u zrak kako bi istaknula sjajne viseće naušnice koje se sastoje od tri zvjezdice. Kombinaciju je zaokružila crvenim ružem i sjajnim štiklama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Sasso je još uvijek poznata kao Pipi djevojka te i održava tjelesnu liniju na kojoj bi joj pozavidjele i mnogo mlađe. Ovo ljeto je oduševila svoje pratitelje kada je podijelila fotografije s plaže u bikiniju, malo tko je mogao vjerovati da ima 59 godina.

Foto: Ana Sasso/Instagram

U više navrata je istaknula da redovito vježba i pazi što jede. Vježbanje je dio njezina lifestylea, baš kao i pravilna njega kože.

Foto: Instagram

Sasso je tijekom osamdesetih bila jedna od top modela regije te ujedno miss Jugoslavije.

Podsjetimo, Sasso je u studenom prošle godine otkrila da se dala za kirurga Hrvoja Tomasovića (55) s kojim je godinama bila u vezi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir - ispričala je Ana.

Ana iza sebe ima dva braka, s Nenadom Bareom Teklićem i Igorom Franceschijem.

