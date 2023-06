Nekoliko dana prije nego što se saznalo za razvod: Tara Thaller napravila je tipično ženski potez

Suprug glumice Tare Thaller (25), Faris Pinjo (26), iznenadio je javnost iskrenim priznanjem da se razvode nakon manje od dvije godine braka.

- Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - iskreno je priznao za Večernji list.

Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB; HRVATSKA

Nekoliko dana ranije, Tara je stigla na otvorenje PRIMEvision – Nashi Argan Store in store salona u centru Zagreba, a tada je zablistala s jačim make up-om i novom, kraćom frizurom.

Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB; HRVATSKA

- Ošišala sam kosu kao da režem negativnu energiju - poručila je tada na Instagramu, no javnost tada još nije znala da se mlada i talentirana glumica razvodi.

Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB

Podsjetimo, mladi par se vjenčao u prosincu 2021. godine u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Matičnom uredu Medveščak u Zagrebu. Upoznali su se na sarajevskoj Akademiji dramskih umjetnosti, a u početku su bili samo kolege.