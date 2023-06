Nele Karajlić: Sejo mi je bio kao brat, a samo slijepac ne vidi da je slika s kokardom montirana

U današnjoj emisiji 'Nedjeljom u dva' u goste kod Aleksandra Stankovića (53) stigao je Nenad Janković, odnosno Nele Karajlić (60).

Do nedavno je trajala javna svađa između Neleta Karajlića i Seje Sexona zbog autorskih prava. Sejo je zabranio da mu nekadašnji kolega iz benda, Zabranjenog pušenja, izvodi njegove pjesme. Žestokih reakcija bilo je s obje strane. Nele je rekao da neće izvoditi njegove pjesme, ali da će izvoditi pjesme koje je sam napisao.

Foto: HRT

Uskoro nastupa u Zagrebu, a na početku emisije najavio je koncert.

- 17. lipnja nastupamo u Hali Park i to je koncert kojim Stefan Milenković i ja predstavljamo naš novi projekt. Rock glazba se miješa sa klasikom, ovo je naš pokušaj da obuhvatimo oboje. Nismo imali do sada puno koncerata, ali svaki je bio posebna. Ne znam što očekivati. Nadam se da ćemo doći u Zagreb i da će nas gledati kao novi bend - rekao je.

Foto: HRT

Nele je posljednji put u Zagrebu nastupio 90-ih.

- Od tada nisam bio, a i bend se raspao. Život je krenuo svojim putem - govori.

Otkrio je da na koncertu u Zagrebu neće izvoditi pjesme koje je napisao Sejo.

- Nema potrebe da guram nešto. On je moj prijatelj iz djetinjstva, praktički mi je kao stariji brat. Naučio sam puno o glazbi od njega. Rasli smo zajedno. Onaj dio života koji sam proveo s njim je jedan od najljepših, ali život ide dalje - priznao je.

Foto: HRT

Dotakli su se i nacionalizma pa su komentirali i spornu fotografiju s kokardom zbog kojega je Nele dobio brojne kritike.

- Samo slijep čovjek ne vidi da je to bila fotomontaža. Humor sam kroz cijelu karijeru koristio kao promicanje nekakve slobode. Humor je dio mog koncerta - rekao je glazbenik.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nele je progovorio i o raspadu Zabranjenog pušenja pa otkrio razlog raspada benda.

- Sejo je jednog dana došao i rekao da ne može više raditi sa mnom. Dovoljno mi je bilo što on više nije sa mnom, nisam tada ni shvaćao da se bend raspada - rekao je i dodao:

- On je nastavio raditi svojim putem, a ja sam otišao u Beograd. Čuli smo često, a i vidjeli smo se poslije rata. Nisam promijenio prijatelje nakon rata, nemam veze sa nacionalizmom. Nije mi problem nigdje nastupati.

Foto: Saša Midžor/PIXSELL

Stanković ga je pitao zašto drugi mogu nastupati u Sarajevu, a on ne.

- Mislim da se radi o identifikaciji. Zabranjeno pušenje je bilo samo iz Sarajeva. To je bila naša pozornica i napravilo smo da Sarajevo bude centar svijeta našeg benda. Moj problem je sada u tom što se gleda gdje sam ja otišao. Nisam dao povoda za to - objasnio je.

Voditelj ga je pitao i je li moguće da se on i Seju nađu i popričaju o svemu.

- Ostavljam mogućnost da se nađem sa Sejom, njegova posljednja poruka nije to obećavala, ali prije ovog skandala smo imali nekoliko sastanaka. Prvi je bio divan. Moj prijedlog je da ime imamo pravo obojica iako ja to ime više neću nikada koristiti jer sam ja dr. Nele Karajlić. Nemam problem da se on zove Zabranjeno pušenje, ali je red i pošteno je da obojica imamo pravo na to ime. - rekao je.

Foto: milan maricic

Progovorio je i o krivim izborima u životu.

- Umjesto nogometa, uzeo sam gitaru. Imao sam problem sa srcem pa sam počeo pisati, a to me uvalilo u probleme. Nisam svirao dugo godina - rekao je pa je otkrio da je imao težak srčani problem.

Progovorio je i o odlasku iz The No Smoking Orchestra.

- Došlo je do prekida suradnje s Emirom Kusturicom, ali sam na svemu zahvalan. Jednostavno život koji su oni vodili mi je bio previše - objasnio je.

Osim glazbe, kaže, bavi se i poljoprivredom.