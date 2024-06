Nema mjesta gnjavaži, kada se uživa na plaži: Krama otišao na odmor s obitelji kod Šibenika...

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić odlučio je predahnuti nakon što Hrvatska nije prošla grupnu fazu na ovogodišnjem Europskom nogometnom prvenstvu. Viđen je sa svojom obitelji kako uživa na plaži u Brodarici kod Šibenika.

Foto: Privatni album

Kramarić je obukao i prigodni kupaći kostim koji ima popularne 'kockice' te se prepustio ljetnim aktivnostima. Nogometaš voli provoditi vrijeme sa suprugom Mijom i djecom. Svoju ljubavnu priču počeli su pisati u ljeto 2017. godine, i to godinu dana nakon što je on počeo igrati za njemački klub Hoffenheim. No, vezu su održavali na daljinu jer je Mia tada još studirala veterinu.

- Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - pričao je Kramarić.

Andrej Kramarić jučer je dobio drugo dijete, a ovako je 2021. izgledalo njegovo vjenčanje | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nakon diplome, Mia se preselila u Heidelberg.

- U Njemačkoj nam je stvarno lijepo. Heidel­berg je puno manji od Zagreba, ima oko 150 tisuća stanovnika, ali zabave nam ne nedostaje. A grad je čaroban. Okružen je gustim šumama pa puno vremena provodimo u prirodi ili šećemo uz rijeku Neckar. No najvažnije nam je da je Zagreb relativno blizu - kazala je Mia tada za Gloriju.

Mia je, kako je Andrej istaknuo, žena njegovih snova i na nju je jako ponosan. Baš kao i ona na njega.

- Kad sam tek došao u Heidelberg, živio sam na drugoj adresi, a ovaj smo stan Mia i ja pronašli zajedno. Miji je hobi kuhanje i njezinu puricu s mlincima mogao bih stalno jesti. Od njemačkih specijaliteta oboje volimo spätzle, vrstu tijesta sa svježim jajima i drugim nadjevima - rekao je jednom prilikom.

U bračnu luku uplovili su u ožujku 2021. u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Nogometaš je tada nosio crno odijelo te bijelu košulju s leptir mašnom, a Mia je blistala u kratkoj bež haljini s čipkastim detaljima.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Svojeg sinčića dočekali su u kolovozu iste godine, a na proljeće su ga krstili te su se istog dana i crkveno vjenčali. Mia je i tada oduševila sve prisutne. Odjenula je bijeli komplet s potpisom dizajnera Mihana Momose, koji se sastojao od širokih hlača i gornjeg dijela nalik pripijenoj korzetiranoj mini haljini.

Kramarić je u svibnju fotografijom svoje supruge i sinčića na kojoj se vidi da Mia ima poveći trudnički trbuh otkrio da par čeka drugo dijete. Nekoliko dana kasnije, dok je izbornik Zlatko Dalić objavljivao popis igrača za Euro, Andrej Kramarić je bio u jednom zagrebačkom rodilištu uz suprugu Miju dok je ona rađala djevojčicu.