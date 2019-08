Nema više razmak: Zvijezda iz '50 nijansi sive' korigirala zube

Američka glumica i manekenka Dakota Johnson (29) privukla je pozornost medija jednim detaljem - novim osmijehom. Nakon što je godinama imala prepoznateljiv razmak između prednjih zubi, holivudska težnja za savršenstvom učinila je svoje.

Dakota je promovirala novi film 'The Peanut Butter Falcon' te su mnogi primijetili da se na crvenom tepihu smijala puno više nego inače. Fotografije 'novog osmijeha' našle su se i na društvenim mrežama, a njezini obožavatelji burno su reagirali. Čini se kako im je Dakotin razmak između zubi značio puno više nego što je i sama mogla zamisliti.

- Probudila sam se i doznala da Dakota više nema razmak... Idem plakati dok ne zaspem opet - napisala je jedna od obožavateljica na Twitteru.

Dakota se često šalila na račun svoje nesavršenosti, a u intervjuu za Vanity Fair 2017. godine je pokazala i što sve može stati između njezinih zubi. Tako je pred kamerama provukla i kreditnu karticu.

- Mnogi od nas u Administraciji Razmaka Među Zubima su šokirani i slomljena srca jer se moramo rastati od Dakote Johnson u svjetlu njezine odluke da popuni razmak između zubi. Ponosni smo što možemo najaviti da tron preuzima Alexa Demie - našalila se druga korisnica Twittera, pritom misleći na 24-godišnju TV glumicu također poznatu po specifičnom osmijehu.

