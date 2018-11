Nemaju reproduktivne organe: Žele biti 'svemirski vilenjaci'...

Američki kirurzi Paul Nassif (56) i Terry Dubrow (60) već četiri godine u emisiji 'Botched' operiraju ljude koji im dolaze u ordinaciju sa svakakvim željama. Neki zahtjevi su bili toliko bizarni da su ih morali odbijati jer ih jednostavno nisu željeli unakaziti. Jedan od takvih primjera je muškarac po imenu Luis koji se odlučio pretvoriti u 'svemirskog vilenjaka', a Vinny si je izvadio reproduktivne organe.

Luis Padron

- Transformirao sam se u svemirskog vilenjaka. Mi smo ratnici koji se bore protiv zlih svemiraca koji napadaju zemlju. Imamo ekstremno velike oči, mali nos i usta te šiljasta uha - objasnio je Luis koji je došao u emisiju kako bi mu napravili nos koji ne smije nimalo biti sličan ljudskom.

- To je vrsta ljepote kakvu želim. Prije nekoliko godina sam si promijenio boju oči pomoću lasera. Nije bilo garancije da će uspijeti jer je to bio eksperimentalna operacija, ali svejedno sam to napravio - ispričao je. Sada ima tamno sivu boju očiju, ali mu se nije svidjela. Zato sada koristi leće raznih boja i oblika.

Justin Jedlica

Justin se nije brinuo kada su mu liječnici rekli da je uklanjanje vena iz čela veoma opasno za njegovo zdravlje. Muškarac poznat kao ljudska verzija lutke Kena, koji je takav izgled postigao nakon gotovo 200 operacija, otišao je kirurgu Leifu Rogersu On mu je savršeno uklonio vene bez obzira koliko je to bio opasni i eksperimentalni postupak.

- Ne mislim tu stati, ponovno ću si ugraditi implantante u prsa. Moj izgled će biti 'nadrealan' - komentirao je Justin koji je imao i mnoge operacija na svojim ramenima.

Pixee Fox

- Izvadila sam si šest rebra kako bi izgledala kao prava barbika - rekla je šveđanka Pixee. Ona je jedna od najpoznatijih ovisnica o plastičnim operacijama, a kirurzi su odbili operirati njezine zahtjeve kada se pojavila u emisiji 2016. godine.

Objavu dijeli Pixee Fox - The Living Cartoon (@pixeefox) Ožu 12, 2017 u 10:50 PDT

Htjela je staviti implantante u bokove i stražnjicu kako bi izgledala više umjetno. Kirurzi su joj rekli da time neće postići ono što želi jer tijelo nije namijenjeno da tako izgleda, unatoč kirurškim radikalnim zahvatima.

- Izgledat ćeš kao lik iz crtića, a kasnije će ti biti žao - pokušavali su ju odgovoriti. No, ona nije odustajala jer je znala što želi . biti prava barbika. Divila se velikoj stražnjici, ogromnim očima i privlačnom licu. Već je stavila implantante u grudi i usnice te je najavila da će otići liječniku koji će odobriti operaciju.

Jordan James Parke

Muškarac koji želi izgledati kao Kim Kardashian otišao je predaleko sa svojim punjačima za usne i došao potražiti pomoć. Zapravo je priznao da je ovisnik o tome da mu usne budu što veće.

- Imam punilo u usnama, bradi, obrazima i u čelu. Toliko sam pretjerao da neke dijelove lica ne mogu uopće micati. Ali, sada mi je to počelo curiti van - objasnio je Jordan. No, nije došao kako bi izvadio to iz sebe van, već kako bi to samo popravio.

🍑🔥 Objavu dijeli 💋💉Jordan James Parke💉💋 (@jordanjamesparke) Svi 21, 2018 u 10:49 PDT

- Strah me da ću ostati bez toga ako iscuri do kraja, samo želim da mi kažu da će to prestati - izjavio je nesretni dvojnik Kim Kardashian.

Vinny

Vinny je bez sumnje omiljena zvijezda emisije, samo zbog činjenice da je odrastao u njoj. Živio je kao relativno normalno dijete, ali se često osjećao izostavljeno i zbunjeno. Kao da nije pripadao tu. Tada je zaronio u svijet YouTubea i pronašao ljude koji ga prihvaćaju takvog kakav je.

- Da bih izvana izgledao onako kako izgledam iznutra, morao sam pod nož. Shvatio sam da ja nisam čovjek, nego izvanzemaljac - objasnio je Vinny. Napravio si je 'vanzemaljski' nos i lice kakvo je oduvijek želio. Izradio je popis svih operacija koje je osjećao da ih treba napraviti da bude sretan, no nakon nekoliko zahvata je stao.

- Počeo sam razvijati svoj vlastiti brand 'realnosti galaksije', koji je poput galaksije, ali kao, stvaran, razumijete? - izjavio je. Nakon toga promijenio si je spol, odnosno izvadio si je reproduktivne organe te se naziva 'rod koji nema rod'. Bez rodnosti, bez prisutnosti reproduktivnog sustava on je svoj, ovdje na Zemlji.

Amerikanci su poludjeli za emisijom 'Botched' koja je nedavno odredila i datum početka šeste sezone. Najavljuju još luđe i bizarnije operacije koje do sada nisu bile ekranizirane.