Nenad Tatarinov se bori s bolesti od djetinjstva: 'Stvarno se nadam da se neće raširiti'

Nemam nekakav problem s time, rekao je Nenad Tatarinov, suprug pjevačice Maje Šuput Tatarinov za InMagazin. Govorio je o kožnoj bolesti s kojom se bori od djetinjstva. Riječ je o bolesti vitiligo, koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu bijelih mrlja na koži.

- Vitiligo imam dugi niz godina otkad sam možda osnovna, srednja i već dulje vrijeme je tako kako je, nadam se da se neće raširiti - kaže.

Maja je vrlo aktivna na društvenim mrežama, na kojima dijeli zajedničke fotografije te obiteljske trenutke sa sinom Bloomom i suprugom. U braku su četiri godine, a kako kaže Nenad, imaju dobar balans i u odnosu i u vezi.

Na medijsku pozornost koju izaziva njegova supruga se naviknuo, a na ulici prepoznaju i njega i Blooma. Nenad i Maja brinu o mališanu ravnopravno.

- Imamo tim koji uskače, ali smo tu vrlo, vrlo sami koncentrirani na njega i ponekad kad stvarno nam zatreba onda imamo pomoć. Tu smo oboje kod nas je to jedan timski rad koji jednostavno nema druge opcije, od početka smo involvirani oboje u istoj mjeri. Mi vjerujemo da je jedino tako moguće dalje. Na kraju krajeva treba uvijek naći nekakav trenutak kad se možemo posvetiti jedno drugome, to je isto tako bitno, to se ne smije zaboraviti - kaže Nenad. Progovorio je i o tome koliko voli svoju Maju i čime ga uvijek iznova osvoji:

- Lijepa osoba, ona je jedna onako sjajna, otvorena osoba svojom energijom, radošću, toplinom te privuče. Njena energija je ta koja je specifična i otvorenost je ta koja te privuče. Sve u svemu u jednom malom pakiranju jedno čudo, eksplozija emocija. Zato se ja osjećam uvijek uz nju jako dobro.